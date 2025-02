WATCH MahaKumbh 2025 Prayagraj: घोड़े पर सवार, गले में माला और त्रिशूल?, अमृत स्नान पर नागा साधु आकर्षण केंद्र?, देखें मनमोहक वीडियो और फोटो

Highlights WATCH MahaKumbh 2025 Prayagraj: साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। WATCH MahaKumbh 2025 Prayagraj: नागा साधु घोड़ों पर सवार दिखे, जबकि अन्य गले में माला और त्रिशूल लटकाए नंगे पांव चलते दिखे। WATCH MahaKumbh 2025 Prayagraj: करीब से देखने के लिए आमंत्रित किया। कुछ ने तो काले चश्मे भी पहने हुए थे, जिससे दर्शक काफी खुश हुए।

WATCH MahaKumbh 2025 Prayagraj: महाकुंभ में सोमवार को बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित तीसरे अमृत स्नान में नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने अपने विशिष्ट स्वरूप और अनुष्ठानों से श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमृत स्नान के लिए अधिकांश अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। कभी डमरू बजाते हुए तो कभी भाले और तलवारें लहराते हुए, इन साधुओं ने हथियार चलाने के कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया।

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Prayagraj: Naga Sadhus take a holy dip in the Triveni Sangam, a sacred confluence of three rivers - Ganga, Yamuna and Saraswati on the occasion of Basant Panchami. pic.twitter.com/LPLmmxe5N2 — ANI (@ANI) February 3, 2025

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh | Spiritual leader Swami Kailashanand Giri leads the processions for the third Amrit Snan of #MahaKumbh2025 on the auspicious occasion of Basant Panchami. pic.twitter.com/qmnqSarxJA— ANI (@ANI) February 2, 2025

#WATCH | #KumbhOfTogetherness | Prayagraj, UP | Sadhus of the Niranjani Akhara head towards Triveni Sangam for the 'Amrit Snan' on the occasion of Basant Panchami. pic.twitter.com/zC90p1oEpp— ANI (@ANI) February 3, 2025

कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार दिखे, जबकि अन्य गले में माला और त्रिशूल लटकाए नंगे पांव चलते दिखे। जब मीडियाकर्मी और श्रद्धालु उनकी तस्वीर ले रहे थे तो साधुओं ने उत्साहपूर्वक उन्हें अपनी परंपराओं को करीब से देखने के लिए आमंत्रित किया। कुछ ने तो काले चश्मे भी पहने हुए थे, जिससे दर्शक काफी खुश हुए।

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Prayagraj: After 'Amrit Snan' on Basant Panchami, Panchayati Akhada Shri Niranjani, Swami Bhavendra Giri says, "...I extend best wishes to everyone on the occasion of Basant Panchami...This is a very sacred place as here is the sacred confluence of three… pic.twitter.com/M13NsWiDvG— ANI (@ANI) February 3, 2025

पुरुष नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा संन्यासियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। पुरुष नागाओं की तरह ही महिला नागा संन्यासी भी उसी ढंग से तप और योग में लीन रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। इसके अतिरिक्त, खुद के साथ परिवार के लोगों का पिंड दान करना होता है तब जाकर महिला नागा संन्यासी बन पाती हैं।

#WATCH | Prayagraj, UP: A foreign devotee says, "I am very excited (for the Amrit Snan)...I am very grateful to be here..." pic.twitter.com/LLq9xmyCfL — ANI (@ANI) February 3, 2025

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Prayagraj: Avigail from Austria says, "It is unbelievable and amazing. This is once in a lifetime experience...I have started understanding the people of India...I have never seen anything like this..." pic.twitter.com/3wXVj392J2— ANI (@ANI) February 3, 2025

#WATCH | #MahaKumbhMela2025 | Prayagraj: Flower petals showered on saints and seers taking a holy dip at Triveni Sangam on the occasion of Basant Panchami. pic.twitter.com/aZu7zEagif— ANI (@ANI) February 3, 2025

महाकुंभ: आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान करने वाले साधु-संतों, श्रद्धालुओं को बधाई दी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बसंत पंचमी पर महाकुंभ में तीसरे भव्य अमृत स्नान के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले संतों और श्रद्धालुओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए सोमवार तड़के साढ़े तीन बजे से अपने सरकारी आवास स्थित ‘वॉर रूम’ में बैठक की।

योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा ‘‘महाकुंभ-2025, प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु-संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई।’’

महाकुम्भ-2025, प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की दिव्य धाराओं में पवित्र अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई!



भगवान तीर्थराज सभी के मनोरथ पूर्ण करें, हमारे चिंतन एवं चेतना को सशक्त करें, विश्व का…— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 2, 2025

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ में व्यवस्था पर लखनऊ स्थित अपने आवास से नजर रखे हुए हैं। सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए साढ़े तीन बजे से अपने सरकारी आवास स्थित ‘वॉर रूम’ में बैठक की।

उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से लगातार ताजा जानकारी प्राप्त की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्नान स्थल पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करें। उन्होंने आस्था के इस महान पर्व पर प्रशासन की तत्परता बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया, ताकि श्रद्धालु बिना किसी समस्या के संगम में स्नान कर सकें। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान मची भगदड़ की घटना के बाद यह अमृत स्नान हो रहा है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ की घटना में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी तथा 60 लोग घायल हो गए थे।

