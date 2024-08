watch: न्याय की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ममता पुलिस ने लाठीचार्ज किया, देखें वीडियो

Highlights Kolkata doctor rape-murder case: कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच झड़प हुई। Kolkata doctor rape-murder case: स्वास्थ्य भवन की ओर जाने वाली सड़कों पर अवरोधक लगा दिए थे। Kolkata doctor rape-murder case: प्रशिक्षु डॉक्टर की कथित रूप से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी।

Kolkata doctor rape-murder case: कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की घटना के विरोध में मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ममता पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं क्योंकि इस घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टरों का कार्यबहिष्कार आंदोलन मंगलवार को 12 वें दिन भी जारी रहा।

