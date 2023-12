Karnataka CM Siddaramaiah: निजी जेट विमान में दिखे मंत्री खान और सीएम सिद्दारमैया, सूखा राहत पर फंड नहीं, भाजपा ने कांग्रेस पर किया हमला, देखें वीडियो

Highlights सिद्दरमैया आवास मंत्री खान और राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा समेत अन्य लोगों के साथ दिखे। यदि असहिष्णुता का कोई चेहरा होता तो कर्नाटक सरकार इसमें सबसे आगे होती। कांग्रेस के मंत्रियों के लिए करदाताओं का पैसा लूटना बहुत आसान है।

Karnataka CM Siddaramaiah: कर्नाटक में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी बी जेड जमीर अहमद खान के एक निजी जेट में बैठे होने का कथित वीडियो वायरल होने के बाद ‘‘समृद्ध और विलासितापूर्ण जीवनशैली का दिखावा’’ करने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की।

If bigotry had a face, @INCKarnataka govt would be the Best of it!



At a time, when whole of Karnataka is reeling under severe drought, farmers staring at the worst of crisis with loss of crops & no rainfall & hardly any development works taking off , all that @CMofKarnataka &… pic.twitter.com/Now0nNYwrw — Vijayendra Yediyurappa (@BYVijayendra) December 22, 2023

वीडियो में सिद्दरमैया आवास मंत्री खान और राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा समेत अन्य लोगों के साथ दिखे। भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा, ‘‘यदि असहिष्णुता का कोई चेहरा होता तो कर्नाटक सरकार इसमें सबसे आगे होती।

Karnataka Congress minister Zameer Ahmed faces Opposition criticism for showcasing a private jet used with Chief Minister Siddaramaiah to seek drought relief funds in New Delhi. Karnataka BJP chief Vijayendra Yediyurappa labels it a "crude mockery" and misuse of taxpayers' money. pic.twitter.com/xnqKSyOE8W — TIMES NOW (@TimesNow) December 22, 2023

पूरा कर्नाटक गंभीर सूखे की चपेट में है, किसान फसलों को नुकसान होने और कोई बारिश न होने तथा बमुश्किल से कोई विकास कार्य होने के कारण सबसे खराब संकट का सामना कर रहे हैं। इन सबके बावजूद कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी राज्य की गरीब युवतियों के सामने अपनी समृद्ध और विलासितापूर्ण जीवनशैली का दिखावा करने के बारे में सोच सकते हैं।’’

Bengaluru: Responding to a question on the video of himself and Karnataka minister B Z Zameer Ahmed Khan travelling on a chartered flight, Karnataka CM Siddaramaiah says, "Ask BJP people in what Prime Minister Narendra Modi travels in." pic.twitter.com/3TvdXsSUZC — ANI (@ANI) December 22, 2023

विजयेंद्र ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘वे सूखा राहत कार्यों के लिए निधि मांगने के लिए इस महंगे विमान में यात्रा कर रहे हैं! हमारे संकट का यह भद्दा उपहास है। कांग्रेस के मंत्रियों के लिए करदाताओं का पैसा लूटना बहुत आसान है।’’

