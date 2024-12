WATCH Babasaheb Ambedkar ROW: भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का और धमका रहे थे?, राहुल गांधी बोले-धक्का-मुक्की की गई, देखें वीडियो

Highlights विपक्षी सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धमकी दी। धक्का-मुक्की की गई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी बृहस्पतिवार को नीले रंग की टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे।

WATCH Babasaheb Ambedkar ROW: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के धक्का-मुक्की के आरोपों को खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सत्तापक्ष के सदस्यों ने विपक्षी सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धमकी दी। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे।’’

#WATCH | Delhi | MPs of INDIA bloc, led by Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, hold protest march at Babasaheb Ambedkar statue at the Parliament premises.



They are marching to Makar Dwar, demanding an apology and the resignation of Union Home… pic.twitter.com/QL1TU0Pwse — ANI (@ANI) December 19, 2024

VIDEO | "I was just trying to go inside the Parliament and BJP MPs were trying to stop me. This is what has happened... This is the entrance of Parliament House and we have a right to go inside," says Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) as BJP leaders accuse him of shoving… pic.twitter.com/hHsZlaNAyM— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2024

VIDEO | "I was standing at one side. Rahul Gandhi pushed an MP who then fell on me. I fell on the ground and sustained injury," says BJP MP Pratap Sarangi (@pcsarangi)#ParliamentWinterSession2024



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/AKZzfWajvz— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2024

राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्षी नेताओं के साथ धक्का-मुक्की की गई, लेकिन इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘यह संसद है और अंदर जाना हमारा अधिकार है।’’ अक्सर सफेद रंग टी-शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी बृहस्पतिवार को नीले रंग की टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे।

VIDEO | BJP MP Pratap Sarangi reportedly sustains injury during INDIA bloc's protest inside Parliament premises.#ParliamentWinterSession2024



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/koaphQ9nqz — Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2024

Delhi | BJP MP Mukesh Rajput also got injured. His condition is serious and he has been admitted to the ICU of RML hospital https://t.co/q1RSr2BWqu — ANI (@ANI) December 19, 2024

#WATCH | Delhi | BJP MP Pratap Chandra Sarangi says, "Rahul Gandhi pushed an MP who fell on me after which I fell down...I was standing near the stairs when Rahul Gandhi came and pushed an MP who then fell on me..." pic.twitter.com/xhn2XOvYt4— ANI (@ANI) December 19, 2024

उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान और बाबासाहेब की स्मृति का अपमान हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का-मुक्की की, जिसके कारण उसके सांसद प्रताप सारंगी गिर गए और उनके सिर में चोट लग गई।

#WATCH | Delhi | MPs of INDIA bloc, led by Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, hold a protest march from Babasaheb Ambedkar statue at the Parliament premises to Makar Dwar, demanding an apology and the resignation of Union Home Minister Amit Shah… pic.twitter.com/fXOwf7W5Ma — ANI (@ANI) December 19, 2024

#WATCH | Congress shares a video of MP Priyanka Gandhi Vadra and party chief & Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge when they were allegedly stopped by ruling party MPs while entering Parliament.



(Video: AICC) pic.twitter.com/n1kPU1zPUS— ANI (@ANI) December 19, 2024

