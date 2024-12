WATCH Babasaheb Ambedkar ROW: मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कई महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की?, कांग्रेस ने जारी किया वीडियो 

Highlights तख्तियां लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर में भाजपा की तानाशाही है। सांसदों के साथ भाजपा के सांसद धक्का-मुक्की कर रहे हैं।

WATCH Babasaheb Ambedkar ROW: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो जारी कर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने संसद परिसर में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कई महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की, जो भाजपा की तानाशाही को दिखाता है। पार्टी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर यह वीडियो जारी किया जिसमें दोनों पक्ष के सांसद बाबासाहेब आंबेडकर की तस्वीर वाली तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं।

INDIA bloc MPs condemn BJP for INSULTING Baba Saheb Ambedkar, the architect of our Constitution!



We demand an APOLOGY from Home Minister Amit Shah and his RESIGNATION for his derogatory remarks. Insulting Ambedkar ji is an insult to India's very fabric!



