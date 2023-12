Ayodhya Ram Mandir: सीएम योगी का दिखा अनोखा अंदाज, सेल्फी बना आकर्षण का केंद्र, अयोध्या पहुंचकर मैदान का निरीक्षण किया, देखें वीडियो

Highlights सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला मंदिर में पूजा-अर्चना की सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर गए और भगवान हनुमान के दर्शन किए। 30 दिसंबर को इस मंदिर नगरी का दौरा करेंगे।

Ayodhya Ram Mandir: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या का दौरा किया। सीएम योगी ने मैदान का निरीक्षण किया। सेल्फी ली, जहां कल पीएम मोदी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला मंदिर में पूजा-अर्चना की

#WATCH | Ayodhya: UP CM Yogi Adityanath takes a selfie after inspecting the ground where PM Modi will be holding a rally tomorrow pic.twitter.com/5TQUjcmxOz