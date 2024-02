Avalanche in Jammu and Kashmir: गुलमर्ग में हिमस्खलन, एक स्कीयर की मौत और पांच को रेस्क्यू किया, देखें वीडियो

Highlights पांचों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। एचएडब्लयूएस व स्थानीय लोगों की टीमें बचाव अभियान चलाया। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है।

Avalanche in Jammu and Kashmir: गुलमर्ग में भयानक हिमस्खलन में फंसने के कारण एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई तथा पांच को जख्मी हालत में बचा लिया गया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने डोडा में हिमस्खलन आने की चेतावनियां जारी की हैं। हादसा गुरुवार को गुलमर्ग के अफरावत पीक के खिलनमर्ग पर हुआ। इस हादसे की चपेट में आने से एक पर्यटक की मौत हो गई और पांच अन्य को बचा लिया गया। अपुष्ट समाचारों के अनुसार, एक लापता है। सूत्रों के अनुसार, यह हादसा आज दोपहर करीब दो बजे हुआ। इसमें पांच से 6 विदेशी पर्यटक फंस गए। मारे गए पर्यटक की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। इसके तुरंत बाद, साइट पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक एक पर्यटक की मौत हो गई और पांच अन्य को बचा लिया गया।

#Gulmarg#Avalanche Tragedy: One dead, one missing, three rescued among foreign skiers. pic.twitter.com/TxGSEuSzNh