Bihar bridge collapse: 30 अप्रैल, 5 जून और अब 17 अगस्त, आखिर क्यों, तीसरी बार धराशायी, सुल्तानगंज-अगुवानी के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन फोरलेन का हाल, देखें वीडियो

Highlights कंपनी अगले कुछ ही महीनों में चालू करने का दावा कर रह थी। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। लगातार तीसरी बार पुल हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

Bihar bridge collapse: बिहार में पुलों के जल समाधि लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर में सुल्तानगंज और अगुवानी के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन फोरलेन पुल तीसरी बार धराशायी हो गया। इस बार भागलपुर की तरफ से 9 और 10 नंबर के बीच बना स्लैब लोहा समेत गंगा नदी में समा गया। लगातार तीसरी बार पुल हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद बिहार सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है क्योंकि कंपनी अगले कुछ ही महीनों में इसे चालू करने का दावा कर रह थी।

VIDEO | Bihar: A portion of under-construction Aguwani-Sultanganj bridge over Ganga River collapses. More details awaited.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/csfUVVOx17