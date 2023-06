राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, जानें किसने क्या कहा

Highlights अमेरिका यात्रा के दौरान वॉशिंगटन में प्रेस क्लब में राहुल ने सवालों के जवाब दिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को धर्मनिरपेक्ष बताया सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी जंग

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वॉशिंगटन में प्रेस क्लब में एक सवाल का जवाब देते हुए मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष करार दिया। राहुल गांधी से केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) से गठबंधन के बारे में सवाल पूछा गया था। जवाब में गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर-धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अब राहुल गांधी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच जंग छिड़ी हुई है।

राहुल के बयान की प्रतिक्रिया में बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जो पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, राहुल गांधी उसे एक 'धर्मनिरपेक्ष' पार्टी बता रहे हैं। अपने ट्वीट में मालवीय ने कहा, "राहुल भले ही कम पढ़े-लिखे हों, लेकिन यहां वे कपटी और कपटी हैं। वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहना।"

अमित मालवीय पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया आई। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को फेक न्यूज फैलाने वाला कहा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "आधी रात को आपको काम करते हुए देखकर अच्छा लगा। लेकिन राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर नजर रखने वाले कुछ और नींद की कमी वाले दिनों के लिए तैयार हो जाइए। आपको एक उदास जीवन मिला है।"

Hey fake news peddler,



Good to see you burning the midnight oil. But brace up for some more sleep deficient days tracking Rahul Gandhi’s US trip.



You got a sad life man! https://t.co/2tYVbLMNqT