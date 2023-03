बंगाल के हावड़ा में 'राम नवमी' के जुलूस के दौरान हिंसा भड़की, दंगाईयों ने कई वाहनों को फूंका, सीएम ममता ने कहा- शोभायात्रा के लिए गलत रूट लिया गया

Highlights हावड़ा हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने शोभायात्रा का मार्ग क्यों बदल दिया? सीएम ने पूछा- अनधिकृत मार्ग को विशेष रूप से लक्षित करने और एक समुदाय पर हमला करने के लिए क्यों लिया? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हावड़ा हिंसा के लिए स्वयं मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गुरुवार शाम 'रामनवमी' के जुलूस के दौरान भारी हिंसा के दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में जगह-जगह आगजनी होते हुए दिखाई दे रही है। दंगाईयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। हंगामे के बाद पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। वहीं मुख्यमंत्री ममत बनर्जी ने हावड़ा हिंसा को लेकर कहा कि शोभायात्रा के लिए गलत रूट लिया गया। जबकि बीजेपी ने हिंसा के लिए स्वयं मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताया है।

सीएम ने कहा, उन्होंने शोभायात्रा का मार्ग क्यों बदल दिया और अनधिकृत मार्ग को विशेष रूप से लक्षित करने और एक समुदाय पर हमला करने के लिए क्यों लिया? यदि वे मानते हैं कि वे दूसरों पर हमला करेंगे और कानूनी हस्तक्षेपों के माध्यम से राहत प्राप्त करेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जनता एक दिन उन्हें अस्वीकार कर देगी। जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत कैसे होती है?

सीएम ने कहा, वे सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देने के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाते रहे हैं। उनके जुलूसों को किसी ने नहीं रोका लेकिन उन्हें तलवारें और बुलडोजर लेकर मार्च करने का अधिकार नहीं है. उन्हें हावड़ा में ऐसा करने का दुस्साहस कैसे हो गया?

भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर हिंसा की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हिंदू भावनाओं की अवहेलना करते हुए, ममता बनर्जी ने रामनवमी पर धरना दिया, फिर हिंदुओं को मुस्लिम क्षेत्रों से बचने की चेतावनी दी, क्योंकि यह रमजान था, यह भूलकर कि हिंदू भी नवरात्र के उपवास कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री के रूप में वह हावड़ा हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।

