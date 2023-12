Viksit Bharat Sanklap Yatra 2023: ‘जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है, तब ‘मोदी की गारंटी’ शुरू’, पांच राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, जानें क्या है...

Highlights देशभर से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के हजारों लाभार्थी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है।

Viksit Bharat Sanklap Yatra 2023: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा सजग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने-कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए एक महीना पूरा हो चुका है। इस एक महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ-साथ डेढ़ हजार शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर शहर छोटे शहर हैं।

विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने उस यात्रा की कमान संभाल ली है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है।

Atmanirbhar women of our country aren't just sustaining themselves, but also becoming boon for others.



Our govt is working relentlessly for such committed and hard working people.



