राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन्ह का हुआ भव्य स्वागत, पीएम मोदी ने लगाया गले; करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

Vietnam PM Chinh in India: वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। गुरुवार को पीएम चिन्ह गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे जिन्होंने वियतनामी पीएम का भव्यता से स्वागत किया।

गौरतलब है कि वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हुए है। इस दौरान वह आज प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक से पहले जब पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया तो दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए गर्मजोशी से गले मिले।

इसके बाद उन्होंने संयुक्त रक्षा सेवाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे।

#WATCH | Vietnam PM Pham Minh Chinh and PM Narendra Modi share a hug at the forecourt of Rashtrapati Bhavan, Delhi



PM Pham Minh Chinh received a ceremonial welcome here. He is on a State visit to India from July 30 to August 1. pic.twitter.com/yxfbbGtH9k — ANI (@ANI) August 1, 2024

पीएम मोदी और फाम मिन्ह चीन्ह ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के अधिकारियों से मुलाकात की। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह से मुलाकात की। बैठक के दौरान वियतनामी प्रधानमंत्री ने भारत के प्रति आभार व्यक्त किया और गर्मजोशी से स्वागत के लिए भारत को धन्यवाद दिया।

फाम मिन्ह चीन्ह ने कहा, "मैं आज दोपहर मुझसे मिलने के लिए आपके समय के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इतने कम समय में और बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के साथ भारत की मेरी यात्रा की व्यवस्था करने के आपके प्रयासों के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस यात्रा के लिए बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोनों विदेश मंत्रालयों को धन्यवाद देना चाहता हूं।"

वियतनामी पीएम ने पीएम मोदी को दी बधाई

इसके अलावा, चिन्ह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार जीत के लिए भी बधाई दी और इसे 'ऐतिहासिक जीत' बताया। चिन्ह ने कहा, "मैं भारत में अपने प्रवास के दौरान मुझे दिए गए गर्मजोशी से स्वागत के लिए भारत को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि भारत वियतनाम के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार फिर से चुने जाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह एक ऐतिहासिक जीत है।"

जवाब में, जयशंकर ने खुशी जताई और कहा कि चिन्ह चुनावों के बाद सबसे पहले आने वाले आगंतुकों में से एक हैं और सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में कार्यभार संभाला है, उन्होंने कहा, "उनका स्वागत करना बहुत ही विशेष सम्मान की बात है।"

इसके अलावा, जयशंकर ने महासचिव नीरेन फू-चांग के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। जयशंकर ने कहा, "महामहिम, मैं महासचिव, महासचिव और महामहिम नीरेन फू-चांग के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हमारा प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपना गहरा दुख व्यक्त किया। हम इसे व्यक्तिगत रूप से आपको बताएंगे।"

जयशंकर ने कहा, "कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों के साथ-साथ हमारी पार्टी के प्रमुख ने भी शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे संबंध कितने घनिष्ठ हैं।"

भारत-वियतनाम संबंधों पर प्रकाश डालते हुए, जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और क्षेत्र में रणनीतिक रुझानों पर चर्चा करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। जयशंकर ने कहा, "आपकी यात्रा से हमें अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और अपने क्षेत्र में रणनीतिक रुझानों का आकलन करने का अवसर मिलेगा। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री आपके साथ दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और मैं आज निश्चित रूप से ऐसा करूंगा और फिर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमने इस यात्रा के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। मुझे लगता है कि 10 समझौते होंगे और तीन घोषणाएं होंगी, और हम ऐसे कदम उठाएंगे जो निश्चित रूप से हमारे संबंधों के आगे के विकास के लिए दिशा तय करेंगे।"

#WATCH | Delhi: Vietnam PM Pham Minh Chinh receives guard of honour at Rashtrapati Bhavan.



He is on a State visit to India from July 30 to August 1. pic.twitter.com/65aGqfxvfD — ANI (@ANI) August 1, 2024

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने मंगलवार को हवाई अड्डे पर वियतनामी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एक्स पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वियतनामी प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी।

जयसवाल ने एक्स पर लिखा, "वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह का नई दिल्ली में राजकीय यात्रा पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर राज्य मंत्री @PmargheritaBJP ने उनका स्वागत किया। भारत और वियतनाम के बीच सभ्यतागत संबंध हैं और आपसी विश्वास पर आधारित दीर्घकालिक मित्रता है। यह यात्रा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी।"

#WATCH | Vietnam PM Pham Minh Chinh and PM Narendra Modi meet ministers and delegates from each other's countries at the forecourt of Rashtrapati Bhavan, Delhi pic.twitter.com/drapqDiE6z — ANI (@ANI) August 1, 2024

विदेश मंत्रालय (MEA) ने पहले जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं, जिन्हें सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। भारत वियतनाम को अपनी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ और अपने इंडो-पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है।"

