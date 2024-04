VIDEO: राजनीति में कौन है नूब? देश के टॉप गेमर्स से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने दिया हिंट

Highlights पीएम मोदी ने अपने विरोधियों में से एक को "नूब" के रूप में संदर्भित करते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया यह शब्द गेमिंग शब्दावली में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नौसिखिया है या खेल में बहुत कुशल नहीं है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने विरोधियों में से एक को "नूब" के रूप में संदर्भित करते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया, यह शब्द गेमिंग शब्दावली में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नौसिखिया है या खेल में बहुत कुशल नहीं है। गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान, जिसका एक वीडियो प्रधानमंत्री ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा किया, गेमर्स ने "ग्राइंड" और "नूब" जैसी कुछ गेमिंग शब्दावली का उल्लेख किया। 'नूब' शब्द सुनकर पीएम मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 'अगर मैं चुनाव के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं यह कहूं तो आप इसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए मान लेंगे।

In politics everybody knows who is Noob 🫣@narendramodi ji you are the Best Troller 😂 pic.twitter.com/hGGZTIie5P — Dr.Monika Langeh (@drmonika_langeh) April 13, 2024

हालाँकि, पीएम ने टिप्पणी करते समय किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे राजनीतिक घमासान शुरू हो गया और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी की आलोचना की। इसके अलावा, भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे पुरानी पार्टी पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि वास्तव में राजनीति में "नूब" कौन है। उन्होंने एक्स पर कहा, "नोब पीएम @नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस नेता प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं और पुष्टि कर रहे हैं कि राजनीति का नोब कौन है।"

PM @narendramodi did not name anybody but why are Congress leaders reacting & confirming ki Rajniti ka Noob kaun hai 😭 pic.twitter.com/YEZbSfZJe1 — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) April 13, 2024

बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी विपक्ष पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया और अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर क्लिप पोस्ट करते हुए पूछा, "यह नूब कौन है?"

Who is this Noob? pic.twitter.com/94pdtsfZvd — Kangana Ranaut (Modi Ka Parivar) (@KanganaTeam) April 13, 2024

गेमर्स तीर्थ मेहता, अनिमेष अग्रवाल, अंशू बिष्ट, नमन माथुर, मिथिलेश पाटणकर, गणेश गंगाधर और पायल धारे ने पीएम मोदी के साथ एक इंटरैक्टिव चैट सत्र किया जहां उन्होंने गेमिंग उद्योग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गेमर्स से आग्रह किया कि वे अपनी सभी समस्याओं का सटीक मुख्य बिंदुओं के साथ उनके कार्यालय को एक ई-मेल भेजें।



