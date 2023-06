राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' का वीडियो ट्विटर पर वायरल, डीके शिवकुमार ने साझा करके पीएम मोदी पर कसा तंज

Highlights राहुल गांधी के 'मोहब्बत की दुकान' वाला एनिमेशन वीडियो ट्विटर पर हुआ वायरल डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी के कार्टून वीडियो को ट्वीट करके साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना डीके शिवकुमार ने ट्वीट में कहा कि भाजपा लोकतंत्र का गला घोंटती है, कांग्रेस इसे बचाएगी

बेंगलुरु:कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथन हम 'मोहब्बत की दुकान' खोले हैं, पर बना एनिमेशन वीडियो इस वक्त सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी बीते मंगलवार को राहुल गांधी के उस दिलचस्प कार्टून को ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा व्यंग्य साधा है।

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपने ट्वीट में न केवल राहुल गांधी का वीडियो साझा किया है, बल्कि लिखा है, "भाजपा नफरत और जुल्म की राजनीति करती है, कांग्रेस लोगों को जोड़ती है। भाजपा लोकतंत्र का गला घोंटती है, कांग्रेस इसे बचाएगी।"

BJP plays politics of hate and oppression, Congress unites people.



BJP throttles democracy, Congress will save it. pic.twitter.com/WK8Clf7Xld