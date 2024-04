Video: ओवैसी की हैदराबाद बीफ शॉप पर 'काटते रहो' कहते हुए वीडियो हुआ वायरल, सीतारमण ने बताया 'अशोभनीय'

Highlights प्रचार के दौरान ओवैसी वीडियो में बीफ शॉप पर काटते रहो कहते नजर आए निर्मला सीतारण ने कहा- उनके राजनीतिक बयान हमेशा अशोभनीय होते हैं भाजपा नेता हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपमानित करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोला और अमरोहा में विपक्षी भारत गुट की एक संयुक्त रैली के दौरान अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपने लोकसभा अभियान के दौरान विवाद खड़ा कर दिया है, जहां उन्हें एक बीफ दुकान के मालिक का अभिवादन करते हुए और पुराने शहर में कसाई की प्रशंसा करते हुए यह कहते हुए देखा गया था: "रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। कैसे हो भाई? सलाम वालेकुम। काटते रहो।''

गोमांस मालिक की प्रशंसा करने वाली ओवेसी की कथित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "उनके राजनीतिक बयान हमेशा अशोभनीय होते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने ऐसे बयान दिए। उनके छोटे भाई (अकबरुद्दीन ओवेसी) एक विधायक हैं वह इस तरह के अतिवादी बयान देने में भी माहिर हैं, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है।'

Asaduddin Owaisi: Rehan Beef shop zindabaad. Kaat'te raho aap.



Another vile attempt by this Jihadi to mock Hindus & communalise elections. pic.twitter.com/3LiZIfEFXj — Incognito (@Incognito_qfs) April 20, 2024

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: On AIMIM chief Asaduddin Owaisi's reported remark praising beef owner, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "His political statements are always indecent. I am not surprised that he passed such statements. His younger brother (Akbaruddin… pic.twitter.com/hwuE9wO0jZ — ANI (@ANI) April 20, 2024

वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विष्णु वर्धन रेड्डी ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष की आलोचना करते हुए उन पर "हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपमानित करने के लिए बेशर्मी से भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने" का आरोप लगाया। भगवा पार्टी के नेता ने कहा, "उनके हालिया अभियान की हरकतें, जिनमें 'रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद' के साथ एक बीफ की दुकान का समर्थन करना और हिंसा की वकालत करना शामिल है, घृणित हैं।"

A dangerous pattern of divisive rhetoric emerges from @asadowaisi, as he shamelessly uses inflammatory language to provoke and offend Hindu sentiments.



His recent campaign antics, including endorsing a beef shop with 'Rehan Beef Shop Zindabad' & advocating for violence, are… pic.twitter.com/hvC4D2FrRa — Vishnu Vardhan Reddy (Modi ka Parivar) (@SVishnuReddy) April 20, 2024

रेड्डी ने कहा, "इस तरह की जानबूझकर की गई कार्रवाइयां केवल नफरत को बढ़ावा देती हैं और हमारे समाज में दरारें बढ़ाती हैं।" एआईएमआईएम प्रमुख अपने पारंपरिक गढ़ हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट का वह 2004 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।



