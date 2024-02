VIDEO: गहरे समुद्र के अंदर ध्यान में बैठे पीएम मोदी, जलमग्न द्वारका में मोरपंख चढ़ाया, देखें

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अरब सागर में डुबकी लगाई उन्होंने जलमग्न हो चुकी भगवान कृष्ण की नगरी प्राचीन द्वारका स्थल पर पूजा-अर्चना की वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी पानी के भीतर ध्यान में बैठे रहे और गोताखोर उनकी रक्षा कर रहे थे

द्वारका: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अरब सागर में डुबकी लगाई और भगवान कृष्ण की नगरी प्राचीन द्वारका स्थल पर पूजा-अर्चना की, जो अब जलमग्न हो गई है। अपने अनुभव और तस्वीरें साझा करने के बाद, एक वीडियो सामने आया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने पानी के नीचे गोता लगाया और प्रार्थना करने के लिए बैठे। भगवा कुर्ता और पायजामा पहने, सिर पर नेवी टोपी लगाए नरेंद्र मोदी यात्रा पर निकले। वह भगवान कृष्ण से जुड़े मोरपंख (मोर के पंख) ले गया और समुद्र में गोता लगाते समय उन्हें भी अपने साथ ले गया।

वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी गोताखोर का मुखौटा पहनकर पानी के नीचे की साइट पर पहुंचे, जिस पर भारत का झंडा छपा हुआ था और उन्होंने अपना हाथ जोड़ लिया। पीएम मोदी पानी के भीतर ध्यान में बैठे रहे और गोताखोर उनकी रक्षा कर रहे थे। ऊपर आने से पहले उन्होंने फिर मिट्टी को छुआ जबकि मोरपंख पानी में लहराता रहा। जैसे ही वह पानी से बाहर आए तो उन्होंने कहा, "साहस से अधिक, मेरे पास श्रद्धा थी।"

