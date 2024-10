VIDEO: बेंगलुरु में लगातार बारिश के कारण नहर में तब्दील हुईं टेक पार्क की सड़कें, देखें

बेंगलुरु: मंगलवार को बेंगलुरू में हुई भारी बारिश ने तकनीकी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। लगातार बारिश के कारण यहां टेक पार्क पूरी तरह से बारिश के पानी से भर गया है। मंगलवार सुबह से ही शहर में भारी बारिश के कारण 300 एकड़ में फैले इस विशाल टेक विलेज के अंदर की सड़कें पानी में डूब गई हैं।

नॉर्थ बैंगलोर पोस्ट नामक एक एक्स हैंडल ने मान्यता के अंदर का दृश्य साझा किया और लिखा, "ओआरआर बेंगलुरु में मान्यता टेक पार्क की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। सुबह 3 बजे से लगातार बारिश जारी है, इस क्षेत्र में और इसके आसपास और भी बाढ़ आने की उम्मीद है।"

The roads in Manyata tech park on the ORR #Bengaluru is under water. With rains continuing without a break from 3 am, expect more flooding in and around this area. #BengaluruRainspic.twitter.com/MYsRXbgPEd