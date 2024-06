VIDEO: कोयंबटूर में डीएमके समर्थकों ने अन्नामलाई की हार का जश्न मनाने के लिए काटी बकरे की गर्दन, भयावह वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

Highlights भयावह वीडियो में, डीएमके के समर्थकों ने कोयंबटूर में सार्वजनिक रूप से एक बकरे का सिर काट दिया जिसके गले में तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई की तस्वीर लटकी हुई थी वीडियो में सुना जा सकता है, डीएमके समर्थकों ने बकरे की "बलि" देने के बाद "अन्नामलाई आडू (बकरा) की बलि" के नारे लगाए

कोयंबटूर: सोशल मीडिया पर सामने आए एक बेहद भयावह वीडियो में, डीएमके के समर्थकों ने कोयंबटूर में सार्वजनिक रूप से एक बकरे का सिर काट दिया, जिसके गले में तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई की तस्वीर लटकी हुई थी। यह बर्बर कृत्य तब हुआ जब अन्नामलाई 4 जून को कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार पी. गणपति राजकुमार से हार गए। वीडियो में, लुंगी पहने और धारदार हथियार पकड़े एक व्यक्ति बकरे का सिर काटते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि दो अन्य उसे सीधा पकड़े हुए हैं। पृष्ठभूमि में नारे लगाते बच्चों की आवाज़ें बताती हैं कि यह क्रूर कृत्य उनकी मौजूदगी में किया गया था। फिर कैमरा भाजपा प्रमुख की तस्वीर पर जाता है, जिसमें वे बकरे के गले से लटके हुए हैं। जैसा कि वीडियो में सुना जा सकता है, डीएमके समर्थकों ने बकरे की "बलि" देने के बाद "अन्नामलाई आडू (बकरा) की बलि" के नारे लगाए।

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे "आईएसआईएस शैली की नफरत" कहा, उन्होंने कहा, "बर्बरता एक कम शब्द है... यह आईएसआईएस शैली की नफरत है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने कोयंबटूर में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अन्नामलाई की तस्वीर के साथ एक बकरे का वध किया। अन्नामलाई एक किसान का बेटा है, और उसका परिवार बकरियां पालता है। अतीत में, डीएमके ने बकरी पालन को लेकर अन्नामलाई का मजाक उड़ाया है। कल्पना कीजिए कि अगर भाजपा कार्यकर्ता किसी विपक्षी सदस्य के साथ ऐसा करते - तो वे इसे फासीवाद कहते, लेकिन बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, जब इतनी घिनौनी नफरत है, तो छद्म उदारवादी और 'संविधान बचाओ ब्रिगेड' चुप हैं।" पूनावाला ने कहा, "क्या तमिलनाडु पुलिस कार्रवाई करेगी? क्या मीडिया इसकी रिपोर्ट करेगा? यह प्रतीकात्मक नफरत नहीं है; यह हिंसा को बढ़ावा देना है।"

It’s been over 2 hours I posted about this barbarism directed against @annamalai_k Nor has a single “Saviour of Constitution” nor a single Pseudo Liberal condemned it nor has any legal action been initiated It shows that INDI alliance patronises this… so you won a few seats… https://t.co/wpRIyevUhe pic.twitter.com/eNq9RcyfWO

वहीं वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, "अगर कभी सत्ता में आया तो सनातन विरोधी इंडिया गठबंधन इसी तरह हिंदुओं का कत्लेआम करेगा। इस तरह से अन्नामलाई के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने तमिलनाडु में डीएमके की जीत का जश्न मनाया - सार्वजनिक रूप से एक बकरे का वध करके, जिस पर अन्नामलाई की तस्वीर थी। बर्बरतापूर्ण। शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में, 4 में से 3 मुसलमानों ने कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया है। 2019 में 2/4 से ऊपर। कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग है। वे तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक वे एससी/एसटी/ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं दे देते। हमें उन्हें हर कीमत पर रोकना होगा। इसके साथ ही, कांग्रेस और उसका गठबंधन हिंदू एकीकरण को कमजोर करने के लिए जातिगत विभाजन को बढ़ावा देगा, जैसा कि उन्होंने इस बार करने की कोशिश की है। यह भारत तोड़ने वाली ताकतों की लंबे समय से पोषित परियोजना है। हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है।"

This is how Annamalai’s political rivals ‘celebrated’ DMK win in Tamil Nadu - by slaughtering a goat in full public view, with a picture of Annamalai on it.



Barbaric.



This is how the anti- Santan I.N.D.I Alliance will butcher the Hindus, if they ever come to power.



Initial… pic.twitter.com/Sdm7mfPD8c