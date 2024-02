Veer Savarkar's Death Anniversary: "भारत, स्वतंत्रता और अखंडता के लिए उनकी वीरता को हमेशा याद रखेगा", प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी पीएम मोदी ने कहा कि देश की एकता के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता बेहद प्रशंसनीय है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी वीर सवरकर को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) की पुण्यतिथि पर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता और एकता के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता बेहद प्रशंसनीय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में कहा, “वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत वीर सावरकर को देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए किये गये उनके कार्यों, उनकी वीरता और अटूट समर्पण को हमेशा याद रखेगा। उनका योगदान हमें अपने देश के विकसित और समृद्धि बनाने के लिए प्रेरित करता है।''

Tributes to Veer Savarkar on his Punya Tithi. India will forever remember his valiant spirit and unwavering dedication to our nation's freedom and integrity. His contributions inspire us to strive for the development and prosperity of our country. — Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2024

वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने वीर सावरकर को याद करते हुए कहा, “श्रद्धेय विनायक दामोदर 'वीर' सावरकर ने मां भारती के प्रति साहस और समर्पण का उदाहरण दिया। वह एक प्रतिभाशाली वक्ता, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और जनता के नेता थे। हम उनकी पुण्य तिथि पर उनके जैसे महान आत्मा को याद करते हैं, आइए हम उनकी बहादुरी की कहानियों से प्रेरणा लें और अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से माँ भारती की सेवा करने का प्रयास करें।"

Shraddheya Vinayak Damodar 'Veer' Savarkar exemplified courage and devotion towards Maa Bharti. He was a gifted orator, a revolutionary freedom fighter and a leader of the masses.



As we remember the great soul on his punyatithi, let us take inspiration from his tales of bravery… pic.twitter.com/DLsWL96F1W — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 26, 2024

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सावरकर को याद करते हुए कहा, “भारतीय स्वतंत्रता के उत्साही क्रांतिकारी जिन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, ऐसे र सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।”

Paying homage to the spirited revolutionary of the Indian Independence who inspired Indians to join the Freedom Movement, Shri Veer Savarkar ji on his death anniversary#VeerSavarkarpic.twitter.com/udipzyuKRZ — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) February 26, 2024

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने एक्स पर वीर सावरकर के लिए लिखा, "हिंदुत्व के प्रबल समर्थक और समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी को उनके स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि।"

Humble tributes to a true patriot, whose dedication to MatruBhumi still resonates in India's history and inspires us, SwatantraVeer Vinayak Damodar Savarkar ji on his SmrutiDin...

"आसिंधु सिंधु पर्यन्ता, यस्य भारतभूमिका। पितृभू: पुण्यभूश्चैव स वै हिंदुरिति स्मृत:|| "… pic.twitter.com/fjFYKXmka6 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 26, 2024

विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आमतौर पर वीर सावरकर कहा जाता है। उनका जन्म 28 मई, 1883 को भागुर में हुआ था। हिंदुत्व विचारधारा के प्रमुख समर्थक सावरकर का 1966 में निधन हो गया था।

