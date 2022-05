वाराणसीः वकीलों के विरोध के चलते ज्ञानवापी विवाद पर आज नहीं होगी सुनवाई

Highlights ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े दो अहम विवाद को लेकर सुनवाई होनी थी वकील विष्णु शंकर जैन ने वजू खाने के नीचे की दीवार तोड़कर जाने की इजाजत को लेकर आवेदन दिया है

वाराणसीः वाराणसी: वकीलों के विरोध के बाद ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई आज नहीं होने की संभावना है। जिला अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद से जुड़े दो बेहद अहम मामलों में सुनवाई होनी है लेकिन वकीलों के हड़ताल पर चले जाने के कारण सुनवाई नहीं होगी।

इस बाबत अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि हमने 12 संघ के अध्यक्ष मंत्री को प्रार्थना पत्र दिया है कि ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रही है। देश-विदेश की नजरें इस मामले पर है इसलिए हमने इस कार्यवाही को निरंतर चलने देने की अनुमति मांगी है।

Varanasi, UP | Gyanvapi row hearing likely to not take place today following protests by advocates