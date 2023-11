Uttarkashi Tunnel Rescue: सीएम धामी की मजदूरों से लाइव बातचीत, पूछा "कैसे हैं आप लोग", देखें वीडियो

Highlights Uttarakhand Cm पुष्कर सिंह धामी ने वॉकी-टॉकी पर टनल में फंसे मजदूरों से बात की Uttarkashi Tunnel Rescue: धामी ने मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी Uttarkashi Tunnel Update: सीएम धामी ने कहा, मैं यहां पर रात से हूं और उम्मीद है कि जल्द ही हम आप लोगों को बाहर निकाल लेंगे

Uttarkashi Tunnel Rescue: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वॉकी-टॉकी पर टनल में फंसे मजदूरों से बात की है। धामी ने सिल्क्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा।

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami had a conversation with Gabbar Singh Negi and Saba Ahmed, the workers trapped in the tunnel under construction in Silkyara, Uttarkashi, to inquire about their well-being and also informed them about the rescue operation going on at a… pic.twitter.com/uBqGQMppVV — ANI (@ANI) November 23, 2023

उन्होंने मजदूरों से कहा किसी तरह से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, बाहर आप लोगों को लाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। धामी ने उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी। सिल्क्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों से सीएम ने बातचीत की शुरुआत राम राम से की।

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Former advisor to PMO, Bhaskar Khulbe says "...We have reached 45 metres. The hurdle that caused an issue last night, has already been removed. It takes 4 hours to push a 6-metre pipe, so to reach 18 metres, it will take us around… pic.twitter.com/7zwpPxd88B — ANI (@ANI) November 23, 2023

उन्होंने कहा कि राम राम मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूं। हंसते हुए पूछा कैसे हैं आप लोग। चलिए भई हम लोग बहुत पास आ गए हैं। आप लोगों की हिमम्त भी काफी है और आप लोगों के बाहर आने के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मैं यहां पर रात से हूं और उम्मीद है कि जल्द ही हम आप लोगों को बाहर निकाल लेंगे।

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami had a conversation with Gabbar Singh Negi and Saba Ahmed, the workers trapped in the tunnel under construction in Silkyara, Uttarkashi, to inquire about their well-being and also informed them about the rescue operation going on at a… pic.twitter.com/uBqGQMppVV — ANI (@ANI) November 23, 2023

पीएम रोजाना आपका हाल ले रहे हैं

सीएम धामी ने मजदूरों से कहा कि आप लोगों का हाल रोजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे हैं। उन्हें यहां की पल पल की अपडेट दी जा रही है। छह से 10 मीटर और आना है। आप लोगों को घबराना नहीं है बस हिम्मत बनाकर रखना है। आपके घरवालों को भी आपकी वीडियो और फोटो भेज दी गई है। सभी आश्वस्त हैं। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, किसी चीज की कोई दिक्कत है तो बताए उसे पूरा किया जाएगा। देश विदेश के विशेषज्ञ आप लोगों को बाहर निकालने के लिए यहां मौजूद हैं। अब सिर्फ 10 मीटर ही आगे आना है ज्यादा समय नहीं लगेगा आप सभी बाहर होंगे।

Web Title: Uttarkashi Tunnel Rescue CM Pushkar Singh Dhami conversation with 41 workers Silkyara tunnel