उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग के पीछे साजिश! पुलिस ने बिहार के तीन युवकों को गिरफ्तार किया

Highlights उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है जंगलों में आग को भड़काने के आरोप में बिहार के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया आरोपी व्यक्तियों की पहचान ब्रिजेश कुमार, सलमान और सुखलाल के रूप में हुई

Uttarakhand Forest Fire: उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग बुझाने के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। वन विभाग में सभी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और सभी अधिकारियों व प्रभावित जिलों के सभी जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की गई है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। हल्द्वानी, नैनीताल और चंपावत वन प्रभागों समेत प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से आग लगने का सिलसिला जारी है। इस आग को बुझाने के प्रयास युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं।

इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने शनिवार, 4 मई को राज्य में जंगलों में आग को भड़काने के आरोप में बिहार के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये तीन युवक जंगल की आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। कथित वीडियो में एक युवक को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "आग से खेलने वालों को कोई चुनौती नहीं देता...और बिहारियों को कभी चुनौती नहीं दी जाती।" आरोपी व्यक्तियों की पहचान ब्रिजेश कुमार, सलमान और सुखलाल के रूप में हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं।

Recently, a video of two young men claiming to have triggered forest fire in Uttarakhand and boasting about it had surfaced on social media. Chamoli police claims to hav registered case against 3 suspects in the video- Brijesh Singh, Sukhlal and Salman, residents of Bihar. pic.twitter.com/GWw9TyL7vv