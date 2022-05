Kedarnath Yatra: केदारनाथ यात्रा स्थगित, ऑरेंज एलर्ट जारी, लगातार हो रही है बारिश

Highlights रुद्रप्रयाग प्रशासन के द्वारा यात्रियों को लौटने के लिए कहा गया मौसम खराब होने की वजह से हवाई सेवा भी रोक दी गई है लगातार बारिश से यात्रियों को हो रही है परेशानी

देहरादून: उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है। प्रशासन के द्वारा यात्रियों को वापस लौटने का आग्रह किया गया है। रुद्रप्रयाग के सीओ प्रमोद कुमार ने यात्रा के स्थगित होने को लेकर बताया कि ऑरेंज अलर्ट और सुबह से लगातार बारिश के बाद, हमने भक्तों को पैदल रोक दिया है और उनसे अपने होटलों में लौटने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से कहा है कि वे अभी के लिए मंदिर न जाएं और सुरक्षित रहें। लगातार हो रही बारिश से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम खराब होने की वजह से हवाई सेवा भी रोक दी गई है। प्रमोद कुमार ने बताया कि कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। हमने गुप्तकाशी से करीब 5,000 लोगों को रोका है। हेली सेवाएं भी फिलहाल बंद हैं।

Uttarakhand | Kedarnath Yatra halted amid orange alert



After the orange alert & incessant rain since morning, we have stopped devotees on foot & have been urging them to return to their hotels... do not hike to the temple for now & stay safe: Pramod Kumar, CO Rudraprayag pic.twitter.com/0UGe3YITCG