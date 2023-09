Uttar Pradesh rains alert: कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी और गोंडा में भारी बारिश को लेकर ‘रेड अलर्ट’, 19 लोगों की मौत

Highlights प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 12 सितंबर को बंद रहेंगे। बहराइच तथा बाराबंकी के कुछ इलाकों में 250 मिमी बारिश हुई है। बारिश के कारण 19 लोगों की मौत हो गई।

Uttar Pradesh rains alert: उत्तर प्रदेश के कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में 19 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश से सामान्य जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है। बाराबंकी और लखीमपुर खीरी जिलों में खराब मौसम की स्थिति और आईएमडी की मौसम चेतावनी के मद्देनजर प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 12 सितंबर को बंद रहेंगे।

Uttar Pradesh | All schools from pre-primary to class 12 to remain closed today, 12th September in the wake of inclement weather conditions in Barabanki and Lakhimpur Kheri districts and a weather warning by IMD. pic.twitter.com/O9G8h0QpND