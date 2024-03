Uttar Pradesh LS polls 2024: 30 मार्च को मेरठ में शंखनाद करेंगे पीएम मोदी, वरुण और मेनका गांधी को जगह नहीं, स्टार प्रचारकों की सूची जारी

Highlights राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम भी यूपी में करेंगे प्रचार। भाजपा ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए नियुक्त किए स्टार प्रचारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मेरठ से उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे.

लखनऊः यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में जिन आठ सीटों पर मतदान होगा, उन पर प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी यूपी में प्रचार करेंगे. पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण इन सीटों पर चुनाव प्रचार करने का सिलसिला बुधवार को मथुरा से शुरू कर दिया है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मेरठ से उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे.

पार्टी नेताओं के अनुसार, 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे. मेरठ सीट से भाजपा ने फिल्म अभिनेता अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है. मेरठ में होने वाली रैली में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे.

इस रैली की तैयार को लेकर लेकर दोनों पार्टियों के प्रदेश पदाधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक हुई है. वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों से पहले प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए अलग-अलग जनपदों में प्रबुद्ध लोगों से वार्तालाप करने का सिलसिला बुधवार से शुरू किया है. इन सम्मेलनों सरकार द्वारा किए गए कार्यों का पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाएगा.

भाजपा के नेताओं के अनुसार, सीएम योगी 27 मार्च से 31 मार्च तक यानी 5 दिनों में यूपी के 15 जनपदों में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे. उनके प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत बुधवार 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से होगी. इसके अगले दिन यानी गुरुवार 28 मार्च को सीएम योगी बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जाएँगे. यहां भी उन्हें प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद में हिस्सा लेना है.

29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में फिर 30 मार्च को बागपत (मोदीनगर), बुलंदशहर और गौतमबुद्धनगर और 31 मार्च को वह बरेली, रामपुर और पीलीभीत में वह प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे. सीएम योगी ने वर्ष 2023 में निकाय चुनावों से पहले भी प्रबुद्ध सम्मेलन किए थे, जिसका भाजपा को भरपूर लाभ मिला था. अब एक बार फिर प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से सीएम योगी लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप का मिशन लेकर मैदान में उतर रहे हैं.

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections