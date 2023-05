मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ी; लखनऊ में अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर किया शिफ्ट

By अंजली चौहान | Published: May 25, 2023 09:26 AM

शायर मुनव्वर राणा की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें लखनऊ के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

फाइल फोटो