यूपीए नाम बदला जाएगा! बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक में हो सकता है अहम फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर

बेंगलुरु: कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और आम आदमी पार्टी (आप) सहित भाजपा विरोधी दलों के नए गठबंधन को अब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) नहीं कहा जाएगा। इसका नाम बदला जा सकता है।

इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नया नाम मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्ष की अहम बैठक के दौरान तय होने की संभावना है, जिसमें 20 से अधिक पार्टियां शामिल होंगी।

कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए 2004 से 2014 तक दो कार्यकाल के लिए केंद्र में सत्ता में था। इसकी अध्यक्ष पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं।

यह पूछे जाने पर कि क्या प्रस्तावित विपक्षी गठबंधन को कोई नया नाम मिलेगा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर अकेले निर्णय नहीं ले रही है और बैठक के दौरान सामूहिक निर्णय लिया जाएगा।

वेणुगोपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हम सभी निर्णय लेंगे। मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। कांग्रेस अकेले यह निर्णय नहीं ले रही है। सभी विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे और एकजुट होकर निर्णय लेंगे।'

#WATCH | When asked about topics for the Opposition meeting in Bengaluru and if UPA will get a new name, Congress general secretary KC Venugopal says, "We will take all decisions. I can't tell you now what are the issues that are going to be discussed. Congress is not deciding… pic.twitter.com/NLbFE6xhIw