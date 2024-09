UP Yogi Adityanath-Akhilesh Yadav: सीएम योगी और अखिलेश यादव में ठनी!, आरोप लगाने से पहले ‘डीएनए’ फुल फॉर्म तो जान लेते, सीएम ने किया पलटवार

Highlights UP Yogi Adityanath-Akhilesh Yadav: आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते। UP Yogi Adityanath-Akhilesh Yadav: नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। UP Yogi Adityanath-Akhilesh Yadav: सरकारी नौकरी के नाम पर 'चाचा और भतीजा' वसूली करते थे।

UP Yogi Adityanath-Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के ‘डीएनए’ के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले उन्हें ‘डीएनए’ का फुल फॉर्म जान लेना चाहिये। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें ज्यादा सुनना भी पड़ता है। दरअसल आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुख्य विपक्षी दल सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर राज्य के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली सपा के डीएनए में अराजकता और गुंडागर्दी पैबस्त है। इस पर यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते।

आरोप लगाने से पहले फ़ुल फ़ॉर्म तो जान लेते।



DNA = Deoxyribonucleic Acid



वैसे जानते होते तो भी बोल न पाते।



अरबों-करोड़ों में सांसद-विधायक की भर्ती करवानेवाले लोग, जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज़्ज़त है।



ज़्यादा बोलने वालों को ही, ज़्यादा सुनना पड़ता है। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 4, 2024

यह तभी कर पा रहे हैं, जब प्रदेश के पास पैसा है...



'भीख मांगकर दान नहीं दिया जाता है'... pic.twitter.com/lTFt78kL7C — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 4, 2024

डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे जानते होते तो भी बोल न पाते।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अरबों-करोड़ों में सांसद-विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग, जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज़्ज़त है। ज़्यादा बोलने वालों को ही, ज़्यादा सुनना पड़ता है।’’ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ने संबंधी समाजावादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं “फिट” हो सकते।

जनपद प्रयागराज में 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरण, विद्यार्थियों को स्मार्टफोन/टैबलेट वितरण, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरण व सहायता राशि का अंतरण एवं 407 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम में... https://t.co/Ao6ZKTlR3J — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 4, 2024

दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनके चाचा व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव की 'भेड़िये' से तुलना करते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पहले सरकारी नौकरी के नाम पर 'चाचा और भतीजा' वसूली करते थे।

निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1,334 अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन को नियुक्ति-पत्र वितरण हेतु आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ।



अगले तीन से चार वर्षों में उत्तर प्रदेश, देश की नंबर-1 अर्थव्यवस्था… pic.twitter.com/AG15CqUKZJ — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 4, 2024

उन्होंने कहा कि जिस तरह इस समय कुछ आदमखोर भेड़िये अलग-अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, कमोबेश यही स्थिति वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की थी और ये लोग उस समय तबाही मचाये हुए थे। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त 1334 अवर अभियंताओं, संगणकों तथा फोरमैन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ''बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिये दिल और दिमाग दोनों चाहिये।

बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वो ही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे।'' अखिलेश ने मंगलवार को लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा था कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सफाया होगा और राज्य में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रूख गोरखपुर (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर) की तरफ होगा।

मुख्यमंत्री ने यादव के इस बयान पर उनके उपनाम 'टीपू' का जिक्र करके तंज करते हुए कहा कि 2017 से पहले जो लोग प्रदेश में लूट-खसोट मचाये थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी सुलतान बनने चले हैं, वह सपना देख रहे हैं।

आदित्यनाथ ने कहा कि आपने देखा होगा कि आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था मुंगेरीलाल के हसीन सपने... वैसे ही इन लोगों की सपने देखने की आदत रही है, क्योंकि जब जनता ने उन्हें अवसर दिया था तब इन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं किया था।

आदित्यनाथ ने अखिलेश और शिवपाल यादव की 'भेड़िये' से तुलना की। उन्होंने कहा, “मैं देख रहा हूं न इस समय कुछ आदमखोर भेड़िये अलग-अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। कमोबेश यही स्थित वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाये हुए थे। इनके भी वसूली के एरिया बंटे हुए थे।”

