पैंगबर मोहम्मद पर टिप्पणी विवाद: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई पत्थरबाजी, लुधियाना में फूंके गए पुतले, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन

Highlights लुधियान में विरोध प्रदर्शन के दौरान नूपुर शर्मा और जिंदल के पुतले फूंके गए देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए प्रदर्शन में हुई गिरफ्तारी की मांग हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध

नई दिल्ली: पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ने निलंबित नेता नूपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंद के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले फूंके। वहीं यूपी के प्रयागराज के अटाला इलाके में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी देखने को मिली।

यहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसबल पर पत्थरबाजी की। विरोध प्रदर्शन में प्रयागराज के एडीजी का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। एडीजी कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मैदान पर थे। बीते जुमे को भी कानपुर में जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी देखने को मिली थी।

#WATCH | Stones hurled during clashes in Atala area of UP's Prayagaraj over controversial remarks of suspended BJP leader Nupur Sharma and expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal. pic.twitter.com/fZGmQYezs7

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 10, 2022

लुधियाना में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के भड़काऊ बयान पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लुधियाना जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बताया कि विरोध के आह्वान के बाद, पैगंबर का अनादर करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन हुआ है। यहां विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों नेताओं के पुतले फूंके गए हैं।

Ludhiana | Protest against suspended BJP leader Nupur Sharma & Naveen Jindal over their inflammatory remarks



After a protest call by Ludhiana Jama Masjid, protests were held across Punjab demanding the arrest of those who disrespected the Prophet: Ludhiana’s Shahi Imam pic.twitter.com/f8Aj6qpyER — ANI (@ANI) June 10, 2022

वहीं तेलंगाना में भी शुक्रवार को हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर धर्म विशेष के युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से प्रदर्शनकारियों को मौके से तितर-बितर किया गया। पुलिस बल और सीआरपीएफ अब इलाके में तैनात है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज में प्रदर्शनकारियों द्वारा विरोध जताया गया। यहां कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियो और पुलिस के बीच झड़पें भी देखने को मिलीं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में बुर्का पहनी सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने मार्च निकाला।

#WATCH | Maharashtra: Women carry out a protest march in Navi Mumbai against the controversial remarks by suspended BJP leader Nupur Sharma. pic.twitter.com/hiFVeSHZRE — ANI (@ANI) June 10, 2022

देश के कई जगहों पर हुए इस प्रदर्शन में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की गई। आपको बता दें कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं।

