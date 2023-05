UP Nikay Chunav Result 2023: नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना शुरू, 17 महापौर पद पर फैसला आज, 353 मतगणना केंद्र, जानें सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 13, 2023 08:12 AM

UP Nikay Chunav Result 2023: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पास कम से कम 2017 की अपनी रैली को बनाए रखने का काम है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के साथ गठबंधन में अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

14,522 पदों के लिए 83,378 उम्मीदवार मैदान में।