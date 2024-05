UP Lok Sabha Elections 2024: राहुल गांधी को 40 सीट भी नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश को 4 सीट भी नसीब नहीं, अमित शाह बोले- बीजेपी 5 चरण में 310 सीट जीत...

Highlights UP Lok Sabha Elections 2024: जो श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया, क्या अंबेडकरनगर वाले उनका साथ देंगे? UP Lok Sabha Elections 2024: पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। UP Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस वाले डराते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पीओके मत मांगिए।

UP Lok Sabha Elections 2024: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के शुरुआती पांच चरणों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 310 सीटें मिलने का दावा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस बार कांग्रेस 40 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पायेगी और समाजवादी पार्टी (सपा) को चार सीटें भी नसीब नहीं होंगी। शाह ने डुमरियागंज से मौजूदा सांसद और भाजपा उम्मीदवार जगदम्बिका पाल के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा में दावा करते हुए कहा, ''लोकसभा चुनाव के शुरुआती पांच चरणों में मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) 310 सीटें जीत चुके हैं।

इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है।'' उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस इस बार 40 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी और अखिलेश जी (सपा प्रमुख अखिलेश यादव) को चार सीटें भी नसीब नहीं होंगी। शाह ने विपक्ष के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) गठबंधन पर तंज करते हुए कहा, ''विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है।

मैं आज यहां से राहुल बाबा (कांग्रेस नेता राहुल गांधी) से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है क्योंकि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मगर देश की जनता जानना चाहती है कि अगर आपको बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा?'' शाह ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या देश ऐसे चल सकता है?

उन्होंने कहा, ‘‘राहुल बाबा यह परचून की दुकान नहीं है... 130 करोड़ का महान देश है।'' गृह मंत्री ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा, ''इन लोगों की मानसिकता तो देखिए कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी उसे दे देंगे। एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे इरादों से होते हैं जो मोदी जी के हैं।''

शाह ने आरोप लगाया ''राहुल बाबा ने यह कहते हुए जम्मू—कश्मीर से अनुच्छेद 370 नहीं हटाने की बात कही थी कि इससे पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा, वह आपकी दादी के जमाने में होता होगा। यह मोदी का राज है। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की।''

गृह मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर डाका डालने की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कल ही बंगाल के उच्च न्यायालय ने 2010 से लेकर 2024 तक अन्य पिछड़े वर्ग में मुस्लिम जातियों को शामिल करने पर रोक लगा दी।

शाह ने कहा, ''राहुल बाबा और अखिलेश बाबू, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधे हो गए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज डंके की चोट पर कहता हूं कि हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे और उसे एससी, एसटी और ओबीसी को देंगे।''

