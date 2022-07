बरेली: बंदरों की टोली ने सोते हुए युवक को काटा कई बार, किया गांव में 8-10 लोगों को घायल, लोग लाठी-डंडा लेकर चलने पर हुए मजबूर

Highlights बरैली के कई इलाकों में बंदरों का दहशत है। यहां के लोग अपने साथ लाठी या डंडा रख रहे है। ऐसे में डीएम ने इन्हें पकड़ने के लिए वन्यजीव प्रमुख वार्डन से अनुमति भी मांगी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपने साथ लाठी लेकर चल रहे है। सोते समय बंदरों के हमले से घायल एक युवक ने बताया कि जब वह सो रहा था तो बंदरों ने उस पर हमला कर उसे कई बार काटा है। इस कारण वह घायल भी हो गया है।

युवक ने बताया कि इलाके में बंदरों का ऐसा दहशत है कि लोग अपने साथ लाठी रख रहे है ताकि हमले के वक्त अपना बचाव कर पाए। युवक ने यह भी बताया कि उसके गांव में करीब 8 से 10 ऐसे केस है जहां लोग बंदरों के शिकार हुए हैं।

वहीं इन सब के बीच डीएम ने इन बदंरों की पकड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों से इजाजत मांगी है।

Uttar Pradesh | Monkey menace in Bareilly



I was asleep in my house. A monkey sneaked into the house and bit me multiple times. Around 8-10 monkey bite cases have been there in the village. People usually step out of the house with sticks: a monkey-attack victim pic.twitter.com/BZ6Q7IJuzz