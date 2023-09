केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के PoK वाले बयान पर संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Highlights पीओके को दो हिस्सों आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान में बांट दिया गया है। बीबीसी के मुताबिक, पीओके की कुल आबादी करीब 45 लाख है। उनमें से 97 प्रतिशत मुस्लिम हैं, 3 प्रतिशत हिंदू और ईसाई समेत अन्य अल्पसंख्यकों से हैं।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) अपने आप भारत में विलय हो जाएगा। सिंह शिया मुसलमानों की मांगों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे जो भारत के साथ कारगिल सीमा को खोलने की मांग कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान दौसा में एक संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने कहा, "पीओके अपने आप भारत में विलय हो जाएगा, कुछ समय इंतजार करें।" पीओके को दो हिस्सों आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान में बांट दिया गया है। बीबीसी के मुताबिक, पीओके की कुल आबादी करीब 45 लाख है। उनमें से 97 प्रतिशत मुस्लिम हैं, 3 प्रतिशत हिंदू और ईसाई समेत अन्य अल्पसंख्यकों से हैं।

सिंह की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर पीओके का भारत में विलय होता है, तो फैसले का स्वागत किया जाएगा। संवाददाताओं से राउत ने कहा, "हमने हमेशा सपना देखा है कि एक 'अखंड भारत' हो। हम हमेशा कहते हैं कि पीओके हमारा है। लेकिन जब पूर्व सेना प्रमुख इस पद पर थे तो उन्हें इसे हमारा बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब आप यह कैसे कर सकते हैं?"

