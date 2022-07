मेरी बेटी प्रथम वर्ष की छात्रा है और किसी बार का संचालन नहीं करती, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पवन खेड़ा पर किया पलटवार

Highlights सोनिया गांधी,राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट पर PC की है। स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ने गोवा के एक ‘‘अवैध बार’’ में अपनी संलिप्तता के आरोपों को शनिवार को ‘‘निराधार’’ करार दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईरानी की बेटी गोवा में एक "अवैध बार" चला रही हैं।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और पवन खेड़ा पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी 18 वर्षीय बेटी कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा है और किसी बार का संचालन नहीं कर रही है। मेरी बेटी की गलती यह है कि उसकी मां ने सोनिया और राहुल गांधी द्वारा 5,000 करोड़ रुपये की ‘लूट’ पर संवाददाता सम्मेलन किया।

अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं राहुल गांधी को 2024 में अमेठी लोकसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती देती हूं, और मैं वादा करती हूं कि वह फिर से हारेंगे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के उन आरोपों पर कहा कि उनकी बेटी अवैध बार का संचालन कर रही है। मैं कानून की अदालत, लोगों की अदालत में जवाब मांगूंगी।

Union minister Smriti Irani says her 18-year-old daughter is first-year college student, and not running any bar

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उसका दोष है कि उसकी मां 2014,2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ी व सोनिया गांधी,राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट पर PC की है।

My daughter's fault is her mother holds press conference on loot of Rs 5,000 cr by Sonia and Rahul Gandhi: Union minister Smriti Irani

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ने गोवा के एक ‘‘अवैध बार’’ में अपनी संलिप्तता के आरोपों को शनिवार को ‘‘निराधार’’ करार दिया और कहा कि वह न तो रेस्तरां की मालकिन हैं और न इसे चला रही हैं। मंत्री ने कांग्रेस पर हमला किया।

जोइश ईरानी की ओर से उनके वकील कीरत नागरा ने एक बयान जारी करके अपनी मुवक्किल के खिलाफ आरोपों से इनकार किया और कहा कि स्मृति ईरानी के राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ "मनगढ़ंत" आरोप लगाए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक नेता की बेटी होने के कारण मुवक्किल (जोइश) को बदनाम करना है।

An 18-year-old child, a college student... her character was assassinated by Congressmen at party headquarters. Her fault is that her mother fought Lok Sabha elections against Rahul Gandhi from Amethi in 2014 & 2019: Union Min Smiti Irani denies her daughter runs an illegal bar pic.twitter.com/rFOsP6cGyZ