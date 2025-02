Union Budget 2025: निर्मला सीतारमण ने क्यों पहनी मधुबनी कला वाली साड़ी? जानिए असल वजह

Union Budget 2025: भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश कर रही हैं। आठवां बजट पेश कर रही निर्मला सीतारमण पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और आम जनता को उनसे खासी उम्मीदें हैं।

बजट के अलावा निर्मला सीतारमण की साड़ी जो वह बजट पेशी के दिन पहनती हैं। इस बार वित्त मंत्री ने मधुबनी आर्ट वाली ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है। बेहद खूबसूरत साड़ी पहने जैसे ही निर्मला सीतारमण पहुंची, सबका ध्यान उन्होंने खींचा।

बजट 2025 के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुनहरे बॉर्डर और एक जटिल मधुबनी पेंटिंग वाली एक सफेद कसावु साड़ी चुनी है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह साड़ी उन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने उपहार में दी थी।

अब सवाल उठता है कि आज ही के दिन वित्त मंत्री ने यह साड़ी क्यों पहनीं? तो आइए देते हैं आपको इस सवाल का जवाब हमारे इस आर्टिकल के जरिए...

दुलारी देवी ने मधुबनी कला में अपने योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री पुरस्कार जीता। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित कला का एक विशिष्ट रूप है, जिसे पारंपरिक रूप से उच्च जाति की महिलाएं बनाती हैं। यह अपने जीवंत रंगों और प्रतीकात्मक चित्रण के लिए जाना जाता है।

अत्यधिक गरीबी में जन्मी देवी का जन्म हाशिए पर पड़े मल्लाह समुदाय में हुआ था। मिथिला पेंटिंग से उनका पहला परिचय कर्पूरी देवी के घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम करते समय हुआ। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि कर्पूरी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं।

PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana - developing agri districts program...Our government will undertake a PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes

हालांकि, देवी का मधुबनी काम थोड़ा अनोखा है। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है, उच्च जातियों के विषयों और रूपांकनों की नकल करने के बजाय, वह अपने काम में खुद को डालती हैं, अपनी जाति की पहचान में निवेश करती हैं।

शुरुआत से ही, देवी अपनी पेंटिंग के माध्यम से बाल विवाह, एड्स और भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाती रही हैं।

दुलारी देवी और निर्मला की साड़ी

रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पद्म श्री पुरस्कार जीतने के बाद, दुलारी देवी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जब वह मिथिला कला संस्थान में क्रेडिट आउटरीच गतिविधि के लिए मधुबनी आई थीं। दोनों ने मधुबनी पेंटिंग पर विचारों का आदान-प्रदान किया और उस दिन देवी ने सीतारमण को एक साड़ी भेंट की और उन्हें बजट के दिन इसे पहनने के लिए कहा।

MPs from the opposition parties walk out of Lok Sabha as Finance Minister Nirmala Sitharaman reads her budgetary speech



She began her budgetary speech amid protests by Samajwadi Party MPs including party chief Akhilesh Yadav



(Source - Sansad TV) pic.twitter.com/O0qcgw3BS4 — ANI (@ANI) February 1, 2025

यह साड़ी एक खूबसूरत सफ़ेद रंग की साड़ी है, जिस पर रंगीन मधुबनी रूपांकनों और एक जटिल सुनहरा किनारा है। वित्त मंत्री ने हैंडलूम के प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए साड़ी को लाल ब्लाउज और शॉल के साथ पहना।

निर्मला सीतारमण ने न्यूनतम एक्सेसरीज़ भी चुनीं, जिसमें झुमके, एक चेन और सोने की चूड़ियाँ शामिल थीं, जो उनकी साड़ी के साथ पूरी तरह से मेल खाती थीं।

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री की साड़ी का चुनाव इस बात का संकेत भी हो सकता है कि बिहार राज्य के लिए बजट में क्या हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और कई लोगों का मानना ​​है कि सीतारमण के कपड़ों का चुनाव इस बात का संकेत दे सकता है कि क्या उम्मीद की जा सकती है।

#UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is wearing a saree as a tribute to Madhubani Art and the skill of Padma awardee Dulari Devi.



Dulari Devi is a 2021 Padma Shri awardee. When FM visited Madhubani for a credit outreach activity at Mithila Art Institute,… pic.twitter.com/Q9ur6abaNt — ANI (@ANI) February 1, 2025

निर्मला सीतारमण की बजट साड़ियाँ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट साड़ियों के बारे में पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ कहा गया है। 2019 में अपने पहले बजट प्रेजेंटेशन के लिए, सीतारमण ने सोने के बॉर्डर वाली एक साधारण गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनी थी।

अगले साल, 2020 में, सीतारमण ने नीले बॉर्डर वाली एक चमकीली पीली रेशमी साड़ी पहनी थी, जिसमें हर रंग का एक खास मतलब था। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार पीला रंग विकास, उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नीला रंग स्थिरता और शांति का प्रतीक है। साड़ी ने उम्मीद और रिकवरी का संदेश दिया, खासकर तब जब भारत कोविड-19 महामारी से चुनौतियों का सामना कर रहा था।

2021 में, सीतारमण ने इकत पैटर्न और हरे बॉर्डर वाली लाल और ऑफ-व्हाइट सिल्क पोचमपल्ली साड़ी पहनकर बजट पेश किया और अगले साल, उन्होंने ऑफ-व्हाइट बॉर्डर डिटेलिंग वाली जंग लगी भूरे रंग की बॉमकाई साड़ी चुनी।

सीतारमण ने 2023 में केंद्रीय बजट पेश करते समय कसूती धागे के काम वाली लाल और काले रंग की मंदिर की सीमा वाली साड़ी पहनी थी। और 2024 में, उन्होंने कांथा हस्तकला के साथ नीली टसर रेशम की साड़ी पहनी थी।

