Ujjain Mahakal Temple Fire Incident: महाकाल मंदिर हादसे में घायल लोगों से मिले CM मोहन यादव, दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

Ujjain Mahakal Temple Fire Incident: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के 'गर्भगृह' में होली के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। होली खेलने के दौरान भस्म आरती के समय गुलाल उड़ाते ही आग लग गई जिसमें पुजारी समेत कई भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार को होली के शुभ अवसर पर हुए हादसे के कारण तमाम राजनीतिक दलों ने घटना पर दुख जताया और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

घटना की सूचना मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एएनआई से बात की। उन्होंने कहा, "मुझे खबर मिली कि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग लग गई, जिससे कुछ पुजारी घायल हो गए। सभी घायल लोगों को इंदौर और उज्जैन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मैं भी मौजूद हूं।"

सीएम ने कहा, "मैं उज्जैन जा रहा हूं। शुक्र है कि महाकाल की कृपा से एक बड़ी त्रासदी टल गई। हालांकि, जो हुआ वह बेहद अफसोसजनक है और मैंने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।''

#WATCH | Ujjain Mahakal Temple fire | Madhya Pradesh CM Mohan Yadav meets the injured people and speaks with the Collector, in Ujjain. pic.twitter.com/0l4NkJFfDk