WATCH: वंदे भारत एक्सप्रेस को 'डिरेल' करने की साजिश हुई नाकाम, ट्रैक पर किसी ने बिछाए पत्थर-लोहे की छड़ें

जयपुर: उदयपुर-जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के ड्राइवर की सूझबूझ से सोमवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल, ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम हो गई। सतर्कता और त्वरित सोच के उल्लेखनीय प्रदर्शन में, उदयपुर-जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट मुबारक हुसैन ने 2 अक्टूबर की सुबह एक संभावित विनाशकारी घटना को टाल दिया।

यह घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में गंगरार और सोनियाना रेलवे स्टेशनों के बीच सुबह करीब 9.53 बजे हुई, जिससे संभावित तोड़फोड़ की चिंता बढ़ गई। जैसे ही ट्रेन गंगरार से गुज़री, लोको पायलट मुबारक हुसैन ने पटरियों पर एक खतरनाक दृश्य देखा - दो लोहे की छड़ें, प्रत्येक लगभग एक फुट लंबी, दुर्भावनापूर्ण रूप से रेल पर रखी गई थीं।

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, "इन लोहे की छड़ों को जॉगल प्लेट से जोड़ा गया था, जो रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक घटक है। इसके अलावा, रेल पटरियों पर जानबूझकर पत्थर रखे गए थे, जिससे यात्रियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था।"

