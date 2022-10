बठिंडा में आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दो आयोजक गिरफ्तार, जानें मामला

Highlights पोस्टर में दिए गए विज्ञापन के अनुसार, प्रतियोगिता जीतने वाली महिला को कनाडा में एक एनआरआई से शादी करने का मौका दिया जाएगा। कथित प्रतियोगिता 23 अक्टूबर को शहर के एक होटल में होने वाली थी। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

भटिंडा: जिला पुलिस ने बठिंडा के दो निवासियों को ब्यूटी कॉन्टेस्ट की आड़ में महिलाओं को अभद्र तरीके से पेश करने के आरोप में गुरुवार देर शाम गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना प्रभारी परविंदर सिंह ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजक सुरिंदर सिंह और राम दयाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

गुरुवार को अजीत सिंह रोड इलाके सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर केवल सामान्य जातियों से महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा करने वाले पोस्टर पाए गए। पोस्टर में दिए गए विज्ञापन के अनुसार, प्रतियोगिता जीतने वाली महिला को कनाडा में एक एनआरआई से शादी करने का मौका दिया जाएगा। कथित प्रतियोगिता 23 अक्टूबर को शहर के एक होटल में होने वाली थी।

Punjab | Police registered an FIR after posters advertising a beauty contest to be held on Oct 23 were put up in Bathinda. Posters advertised that the winning girl will be given a chance to marry a Canadian NRI.



