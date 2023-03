दुबई से भारत लौटने की खुशी में इंडिगो विमान में पी रहे थे शराब; सहयात्रियों के टोकने पर दी गालियां, चालक दल को भी नहीं बख्शा, दो गिरफ्तार

Highlights आरोपी यात्री एक साल दुबई में काम करने के बाद भारत लौट रहे थे। इसकी खुशी में दोनों शराब पी रहे थे। सहयात्रियों ने शराब पीने पर आपत्ति जताई तो दोनों ने गालियां दी।

मुंबईः दुबई से मुंबई आ रही ‘इंडिगो’ की एक उड़ान में नशे की हालत में चालक दल के सदस्यों और सह यात्रियों को कथित रूप से गाली देने के आरोप में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, विमान के मुंबई में उतरने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी यात्रियों की पहचान जॉन जी डिसूजा (49) और दत्तात्रेय बापरडेकर (47) के रूप में हुई है, जो एक साल दुबई में काम करने के बाद भारत लौट रहे थे। दोनों कोल्हापुर और पालघर के नालासोपारा के रहने वाले हैं। स्वदेश लौटने की खुशी में दोनों ने आधी-आधी शराब पी जिसे उन्होंने ड्यूटी-फ्री से खरीदा था। हालांकि बाद में उनको जमानत दे दी गई।

#Update | Two Indigo flyers were booked under section 336 of IPC & sections 21,22 and 25 of Aircraft rules for being drunk & misbehaving with the crew. Both were arrested formally but as the sections were bailable, they were granted bail from the police station itself. Further…