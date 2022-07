Twitter पर गाना ऐप के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, #Boycott_GaanaApp हो रहा है ट्रेंड, जानें कारण

Highlights गाना ऐप पर नफरत को फैलाना वाले गानों को बढ़ावा देने का आरोप इस संबंध में गाना ऐप की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर गाना ऐप (Gaana App) के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट पर आज #Boycott_GaanaApp ट्रेंड कर रहा है। गाना ऐप पर नफरत को फैलाना वाले गानों को बढ़ावा देने का आरोप है।

दरअसल, आरोप है कि गाने के इस प्लेट फॉर्म में गुस्ताख-ए-नबी की एक ही साजा, सर तन से जुदा नारे, और धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा सिर काटने का महिमामंडन करने वाले गीतों स्ट्रीम किया जा रहा है। ऐसे में कई यूजर इस गाने को गाना ऐप के द्वारा हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में गाना ऐप की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

राधे-राधे नाम का एक ट्विटर यूजर लिखता है, 'सर तन से जुदा' के परेशान करने वाले नारे, जिसके कारण कई हत्याएं हुईं, अब सड़कों तक ही सीमित नहीं हैं। वे अब प्रमुख संगीत प्लेटफार्मों में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदुओं को परोक्ष रूप से धमकियां देने के लिए लघु वीडियो में डाउनलोड किए जा रहे हैं।

The disturbing slogans of Sar Tan Se juda which caused a series of killings are no longer restricted to the streets. They have now penetrated major music platforms and being downloaded to short videos to issue veiled threats to Hindus #Boycott_GaanaApp @HMOIndia pic.twitter.com/qofh5yFPab

एक अन्य यूजर ने लिखा है- हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले इन सामाजिक मंचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

इससे पता चलता है कि ये संगीत मंच हिंदू विरोधी और भारत विरोधी हैं और वे राष्ट्र की अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।

🚩Strict action against these social platforms should be taken for instigating violence against Hindus.

🚩 This shows these music platforms are anti Hindu & anti India & they are posing serious threat to the integrity of the nation.#Boycott_GaanaApppic.twitter.com/UAsgAoTwu9