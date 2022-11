कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर अकाउंट नहीं होगा ब्लॉक, HC ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक

Highlights कांग्रेस ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को पोस्ट हटाने की शर्तों के साथ कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे। कर्नाटक कांग्रेस ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी।

इस याचिका में पार्टी ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। कांग्रेस पर फिल्म केजीएफ चैप्टर -2 के साउंड रिकॉर्ड का अवैध रूप से उपयोग करके एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले वैधानिक कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप है।

