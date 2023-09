'अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया है...': नाम बदलने के विवाद के बीच केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोला

Highlights दिल्ली सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “क्या इंडिया तुम्हारे पिताजी का है? छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली में आप संयोजक ने आगे कहा, यह 140 करोड़ लोगों का है बोले- मैं बीजेपी को चुनौती देना चाहता हूं कि वे भारत का नाम बदलने की हिम्मत करें

रायपुर: देश का नाम बदलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वे भारत का नाम बदलने की हिम्मत करते हैं तो वह भाजपा को चुनौती देना चाहेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार पिछले साल तक इंडिया के नाम से कई कार्यक्रम चलाती थी।

शनिवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, “क्या इंडिया तुम्हारे पिताजी का है? यह 140 करोड़ लोगों का है। मैं बीजेपी को चुनौती देना चाहता हूं कि वे भारत का नाम बदलने की हिम्मत करें। वे (भाजपा) पिछले साल तक भारत के नाम से कई कार्यक्रम चलाते थे। 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे अभियान थे, और एक बार जब विपक्षी गुट ने अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा, तो वे (भाजपा) देश का नाम बदलने पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि अगर विपक्षी गठबंधन अपना नाम 'भारत' रखता है तो क्या बीजेपी भारत का नाम बदलकर कुछ और रखेगी। आप सुप्रीमो ने अनंतनाग मुठभेड़ पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर उन पर हमला तेज कर दिया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें दुख महसूस नहीं होता है। केजरीवाल ने कहा, “अब चार दिन हो गए हैं (अनंतनाग) मुठभेड़ ऑपरेशन के दौरान उनकी (जवानों) की जान चली गई, लेकिन पीएम मोदी ने एक भी शब्द नहीं बोला। आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको दुख महसूस नहीं होता।''

#WATCH | Jagdalpur, Chhattisgarh: "Does India belong to your father? It belongs to 140 crore people... I would like to challenge BJP that they dare change the name of India...They(BJP) used to run multiple programs under the name of India until last year," says Delhi CM and AAP… pic.twitter.com/X4zBegxFPv