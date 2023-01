शिमला में हल्की बर्फबारी से सैलानी खुश, हिमाचल में 200 सड़कें वाहनों के लिए बंद, कई हिस्सों से संपर्क टूटा

Highlights हिमपात के कारण शिमला जिले के दूरस्थ डोडरा क्वार अनुमंडल का राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया। राजधानी शहर के जाखू पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ की पतली परत छाई हुई है। मनाली और शिमला का न्यूनतम तापमान क्रमश: 0.4 डिग्री सेल्सियस और 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शिमलाःशिमला में हल्की बारिश के बाद हुई बर्फबारी से सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में 200 से अधिक सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। हिमपात के कारण शिमला जिले के दूरस्थ डोडरा क्वार अनुमंडल का राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया।

हिमपात के बाद लाहौल और स्पीति में 177 मार्ग, चंबा में पांच, और कांगड़ा तथा कुल्लू में दो-दो मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिए गए। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और लाहौल और स्पीति जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बर्फबारी हुई। कुल्लू के कोठी में 14 सेमी बर्फ गिरी, उसके बाद खदराला में 10 सेमी तथा शिलारो में 7.5 सेमी बर्फ गिरी। कुफरी और गोंडला में चार सेंटीमीटर जबकि कल्पा में तीन सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई।

#WATCH | Himachal Pradesh: Dhauladhar mountain range receives fresh snowfall, leading to even lower temperatures in the lower ranges. pic.twitter.com/ib06P3IEyY