संदेशखाली मुद्दे पर आलोचना झेल रहीं टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने तोड़ी चुप्पी, आरोपों का दिया जवाब

Highlights टीएमसी सांसद ने कहा, उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी के दिशानिर्देशों का पालन किया और लोगों की सेवा की उन्होंने कहा- मुसीबत के समय में अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की सच्ची सेवा की है जहां ने कहा- मेरा मानना है कि हमें राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए

कोलकोता: तृणमूल कांग्रेस सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने रविवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में अशांति पर अपनी अनुपस्थिति और चुप्पी के आरोपों का जवाब दिया। नुसरत जहां ने कहा कि एक महिला और एक जन प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी के दिशानिर्देशों का पालन किया और लोगों की सेवा की।

जहां ने एक्स पर एक अखबार की रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा, "इस तरह के आरोपों से जागना दिल दहला देने वाला है," जिसमें संदेशखाली निवासियों के हवाले से कहा गया था कि वह उन्हें भूल गई हैं। एक महिला के रूप में, एक जन प्रतिनिधि के रूप में मैंने हमेशा अपनी पार्टियों के दिशानिर्देशों का पालन किया है और लोगों की सेवा की है। संदेशखाली घटना के उग्र होने पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही मदद भेज दी है.. और लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।“

अभिनेता से नेता बनी जहां ने एक अखबार के लेख के जवाब में यह लिखा, जिसमें ग्रामीणों ने नुसरत के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि सांसद ने पिछले पांच वर्षों में संदेशखाली - जो उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है - का दौरा नहीं किया। समाचार रिपोर्ट में एक महिला के हवाले से कहा गया है, "संदेशखाली में कोई सिनेमा हॉल नहीं है, लेकिन फिर भी हम नुसरत की फिल्में देखने के लिए 40 किमी की यात्रा करते हैं। लेकिन वह एक बार भी ऐसे समय में हमसे मिलने नहीं आईं।"

टीएमसी के कद्दावर नेता शेख शाहजहां द्वारा जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों के बाद संदेशखाली इस महीने की शुरुआत से ही उबाल पर है। शाहजहाँ और उसके सहयोगियों की गिरफ़्तारी की माँग को लेकर महिलाएँ सड़कों पर उतर आई थीं। यह क्षेत्र 5 जनवरी को तब सुर्खियों में आया जब शाहजहां को गिरफ्तार करने पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें तीन अधिकारी घायल हो गए। रविवार की पोस्ट में नुसरत जहां ने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की सच्चे दिल से सेवा की है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “हम कानून से ऊपर नहीं हैं.. इसलिए सबको इसका पालन करना और प्रशासन का समर्थन करना चाहिए। मैंने खुशी के समय, मुसीबत के समय में अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की सच्ची सेवा की है.. मैं अपनी पार्टी के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता हूं.. और मेरा मानना है कि हमें राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए, क्या गलत है इसकी हमेशा निंदा की जाएगी।''

तृणमूल कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "हमें एक-दूसरे को निशाना बनाने से बचना चाहिए और शांति बनाने में मदद करने के लिए एक साथ आना चाहिए न कि हंगामा। लोगों की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाकी कौन किसके बारे में क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने पहले कहा था।" उन्होंने कहा, मैं फिर दोहराऊंगी "राजनीतिकरण बंद करो।"

It is heart wrenching waking up to such allegations. As a woman, as a public representative I have always followed my parties guidelines and served the people. With the Sandeshkhali incident raging, Our Hon CM has already send Help.. and necessary steps are being taken for the… pic.twitter.com/KrqOeSvWU0