Tirupati Temple Stampede: टोकन लेने की होड़, अनियंत्रित भीड़ और 6 लोगों की मौत..., जानें कैसे हुआ तिरुपति में भगदड़ हादसा

Tirupati Temple Stampede: आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति मंदिर में भगदड़ के कारण छह लोगों की जान चली गई। बुधवार रात दर्शन के सैकड़ों भक्तों की भीड़ जमा थी जिसके बाद अनियंत्रित भीड़ में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। सोशल मीडिया पर तिरुपती भगदड़ के वीडियो वायरल हो रहे हैं।

घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसमें पुलिस कुछ महिला श्रद्धालुओं को सीपीआर दे रही है और घायलों को घटनास्थल से एंबुलेंस में ले जाते हुए दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अन्य वीडियो में पुलिस अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि तनावपूर्ण स्थिति के दौरान लोगों को एक-दूसरे को धक्का देते देखा जा सकता है।

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu expressed his deep shock over the death of 4 devotees in the stampede that took place near Vishnu Niwasam in Tirupati for darshan tokens at Tirumala Srivari Vaikuntha Dwara: Andhra Pradesh CMO https://t.co/NAXv23jyw1 — ANI (@ANI) January 8, 2025

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "तिरुपति में वैकुण द्वार दर्शनम के लिए प्रयास करते समय विष्णु निवासम के पास भगदड़ में कुछ भक्तों की मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है।"

कैसे हुआ हादसा?

हादसा उस वक्त हुआ जब वैकुंठद्वार सर्वदर्शन टोकन जारी करने के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। यह घटना रात करीब 8 बजे हुई जब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अधिकारियों ने विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और पद्मावती पार्क सहित विभिन्न केंद्रों पर टोकन वितरित करना शुरू किया।

#WATCH | Andhra Pradesh: Four people died in a stampede that occurred at Vishnu Nivasam in Tirupati during the distribution of Vaikunta Dwara Sarva Darshan tokens.



CM N Chandrababu Naidu spoke to officials over the phone about the treatment being provided to the injured in the… pic.twitter.com/655uJ7NEiK — ANI (@ANI) January 8, 2025

स्थिति उस समय नियंत्रण से बाहर हो गई जब एक अस्वस्थ भक्त को कतार से बाहर निकालने के लिए द्वार खोले गए और भीड़ बढ़ गई। भक्त, जिनमें से कई सुबह से लाइन में इंतजार कर रहे थे, बड़ी संख्या में आगे बढ़ गए, जिससे भारी भीड़भाड़ हो गई।

प्रभावी भीड़ प्रबंधन के अभाव में भीड़ के कारण दो स्थानों पर भगदड़ मच गई। टीटीडी ने 10 जनवरी (एकादशी) को निर्धारित वैकुंठद्वार दर्शन के लिए 1.2 लाख टोकन वितरित करने की घोषणा की थी। टोकन नौ केंद्रों पर 94 काउंटरों के माध्यम से जारी किए जाने थे, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ने से प्रक्रिया बाधित हो गई।

जानकारी के अनुसार, मृतकों में तमिलनाडु के सलेम की एक श्रद्धालु मल्लिका भी शामिल थी, जिसने रुइया अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। रुइया में इलाज के दौरान तीन अन्य की मौत हो गई, जबकि दो और की मौत एसवीआईएमएस में हुई। अधिकारियों को डर है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

#WATCH | Andhra Pradesh | Visuals from outside Sri Venkateswara Ramnarayan Ruia Government General Hospital in Tirupati where the injured of the stampede that occurred at Vishnu Nivasam in Tirupati are admitted.



Four people have lost their lives in the stampede. pic.twitter.com/cpfsKiPx8U — ANI (@ANI) January 8, 2025

अराजकता को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सतर्कता दल तैनात किए गए। टीटीडी ने बाद में स्पष्ट किया कि अगले दिनों के लिए टोकन तिरुपति में विष्णु निवासम, श्रीनिवास और भूदेवी परिसरों में वितरित किए जाएंगे। सीएम ने मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में हुई दुखद भगदड़ पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई।

Tirupati, Andhra Pradesh | Husband of the deceased Mallika, says "While my wife and others were trying to obtain Vaikunta Dwara Darshan tickets, a stampede occurred, resulting in her death. I have informed our relatives and they are on their way..." https://t.co/fn7QqZhLXKpic.twitter.com/E9TX3NPrWm — ANI (@ANI) January 8, 2025

Tirupati stampede | Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu reviewed the stampede situation with DGP, TTD EO, District Collector, SP. CM Naidu says the loss of lives of devotees who came for the darshan is deeply saddening. CM Naidu questioned why they could not make arrangements… — ANI (@ANI) January 8, 2025

उन्होंने कहा, "टोकन वितरण के दौरान भारी भीड़ के कारण हुई यह घटना बेहद परेशान करने वाली है।" नायडू ने आश्वासन दिया कि वह स्थिति की निगरानी करते हुए जिला और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। नायडू ने कहा, "मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने, राहत प्रयासों की निगरानी करने और घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है।"

#WATCH | Andhra Pradesh | Visuals from outside Sri Venkateswara Ramnarayan Ruia Government General Hospital in Tirupati where the injured of the stampede that occurred at Vishnu Nivasam in Tirupati are admitted.



Four people have lost their lives in the stampede. pic.twitter.com/iLC5WHPfvP — ANI (@ANI) January 8, 2025

तिरुमाला में प्रतिष्ठित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की देखरेख करने वाला टीटीडी दुनिया भर के सबसे धनी धार्मिक संस्थानों में से एक है। यह चढ़ावे, दर्शन टिकट, दान और सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करता है। अकेले 2024 में, 2.55 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने मंदिर का दौरा किया, जिससे इसके हुंडी संग्रह में 1,365 करोड़ रुपये का योगदान हुआ।

Tirupati stampede | Andhra Pradesh | TTD (Tirumala Tirupati Devasthanams) Chairman BR Naidu says, " It is an unfortunate event, 6 pilgrims lost their lives. So far, only one pilgrim has been identified, while the others are yet to be identified. N Chief Minister Chandrababu… pic.twitter.com/VtvzVpWHUs — ANI (@ANI) January 8, 2025

Tirupati stampede | A woman who was present at the spot says, "A stampede occurred due to the heavy rush. As soon as the Police officials opened the gate, the pilgrims rushed to purchase tokens. There was no such system for obtaining tokens earlier. Out of twenty members of my… pic.twitter.com/LUUAhbtpFB — ANI (@ANI) January 8, 2025

वैकुंठद्वार दर्शन एक अत्यधिक पूजनीय आयोजन है, जो वैकुंठ एकादशी उत्सव के साथ मेल खाता है। भक्तों का मानना ​​है कि यह दर्शन स्वर्ग (वैकुंठ) के दिव्य द्वारों की झलक प्रदान करता है। यह उत्सव लाखों लोगों को आकर्षित करता है, और प्रमुख दिनों में 2-3 लाख की उपस्थिति होती है। इसके आध्यात्मिक महत्व के बावजूद, यह घटना ऐसे बड़े पैमाने के आयोजनों के दौरान बेहतर भीड़ प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

#WATCH | Tirupati stampede | TTD (Tirumala Tirupati Devasthanams) Board Member Bhanu Prakash Reddy says, " ...To distribute tokens for 'Ekadasi Darshan', we opened 91 counters...it is unfortunate that stampede happened. 6 devotees died in the stampede, 40 have sustained injuries,… pic.twitter.com/qnBprkFouj — ANI (@ANI) January 8, 2025

Web Title: Tirupati Temple Stampede know how stampede accident happened in Tirupati