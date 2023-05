सत्येंद्र जैन के सेल में दो कैदियों को स्थानांतरित करने पर तिहाड़ जेल के एसपी को मिला नोटिस, जानें मामला

By मनाली रस्तोगी | Published: May 15, 2023 10:37 AM

जेल प्रशासन ने तिहाड़ जेल नंबर 7 के अधीक्षक को दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के अनुरोध पर दो लोगों को सेल में स्थानांतरित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है

सत्येंद्र जैन के सेल में दो कैदियों को स्थानांतरित करने पर तिहाड़ जेल के एसपी को मिला नोटिस, जानें मामला