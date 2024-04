Arvind Kejriwal In Tihar Jail: 'जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे', तिहाड़ जेल के बाहर लगे नारे

Highlights तिहाड़ में जेल नंबर 2 में रहेंगे केजरीवाल केजरीवाल के सर्मथकों ने तिहाड़ के बाहर लगाए नारे 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे केजरीवाल

Arvind Kejriwal In Tihar Jail:तिहाड़ जेल में 15 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उन्हें लाया गया। इधर, तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए थे। इस बीच केजरीवाल और आप समर्थक तिहाड़ परिसर के बाहर में जोरदार नारेबाजी करते दिखे। आप कार्यकर्ताओं का कहना था कि जेल के ताले टूटेंगे केजरीवाल छूटेंगे।

#WATCH | Delhi: AAP workers hold protest outside Tihar Jail over Delhi CM Arvind Kejriwal's arrest, earlier today. According to Prison sources, Arvind Kejriwal is to be lodged in Jail Number 2 of Tihar Jail. pic.twitter.com/adB40gFVve

यहां बताते चले कि तिहाड़ जेल में पहले से पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन भ्रष्ट्राचार के मामले में बंद हैं। सूत्रों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर-2 में रखा जाएगा।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal being brought out of Rouse Avenue Court.



He is being taken to Tihar Jail where he will be lodged in Jail Number 2. He has been sent to judicial custody till April 15 in Delhi liquor policy case. pic.twitter.com/gFiIxYijCB