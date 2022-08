सर्वोच्च न्यायलय में तीन जजों की पीठ करेगी 'फ्रीबीज' मामले की सुनवाई, मुख्य न्यायधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने लिया फैसला

Highlights प्रधानमंत्री मोदी मुफ्त में दी जाने वाली सुविधाओं के वादे को रेवड़ी कल्चर बता चुके हैं सर्वोच्च न्यायलय ने माना कि यह एक जटिल मुद्दा है केंद्र का मानना है कि मुफ्त सुविधाओं के वादों पर रोक जरूरी है

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायलय ने चुनावों के दौरान किए जाने वाले मुफ्त सुविधाएं देने के वादों पर बड़ा फैसला लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह एक जटिल मुद्दा है। इस मामले को अब तीन जजों की पीठ के पास भेजने का फैसला किया गया है। सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश एनवी रमण के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। स्टिस यू यू ललित देश के नए मुख्य न्यायधीश होंगे। कार्यकाल के आखिरी दिन एनवी रमण की अध्यक्षता वाली बेंच ने 'फ्रीबीज' मामले को तीन जजों की पीठ के पास भेजने का फैसला किया।

Supreme Court says looking at the complexity of the freebies issue, the case is referred to a three-judge bench. https://t.co/fQniJligTa