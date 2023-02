"जो मेरे बीजेपी में शामिल होने की अफवाह फैला रहे हैं, उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं": उपेंद्र कुशवाहा

पटना: जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा, मैं इतने लंबे समय से जदयू की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसलिए मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि हम इस पार्टी को बचाने का हल ढूंढ सकें।

कुशवाहा ने कहा, जो मेरे बीजेपी में शामिल होने की अफवाह फैला रहे हैं, उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं हैं। मुझे बीजेपी में क्यों शामिल होना चाहिए? मैं जद (यू) की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले भी उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की बात को नकारा है।

Those who’re spreading rumours of me joining BJP are those who don’t have answers to my questions. Why should I join BJP? I’m trying to protect JD(U): Upendra Kushwaha, National Parliamentary Board President, JD(U) pic.twitter.com/Xktegic5bm