"जो व्यक्ति शराब के नशे में संसद में आता था, आज वह राज्य चला रहा है," संसद में भगवंत मान पर हरसिमरत कौर की टिप्पणी

नई दिल्ली:शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) की सासंद हरसिमरत कौर बादल ने मंगलवार को लोकसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर ऐसी टिप्पणी की कि पूरा सदन हंसने लगा। निचले सदन में वक्तव्य देते हुए एसएडी सांसद ने कहा, हमारे राज्य (पंजाब) के मुख्यमंत्री कुछ महीने पहले सदन में बैठते थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संसद में शराब के नशे में आया करता था, वही अब राज्य चला रहा है। उनके पास बैठने वाले सदस्यों ने सीट बदलने की शिकायत की थी।

एएनआई ने अकाली सांसद का सदन में भगवंत मान को लेकर टिप्पणी करते हुए उनका वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि हमारे सूबे का मुख्यमंत्री 6 महीने-10 महीने पहले वहां बैठते थे, उन्होंने कहा, पूरा सदन जानता है कि पंजाब का वर्तमान मुख्यमंत्री वहां बैठा करते थे। उन्होंन कहा कि लोग जो उनके पास बैठा करते थे, वे शिकायत करते थे कि उनकी सीट बदल दें। उनमें उनके सदस्य भी शामिल थे।

उन्होंने आगे कहा, जो मुख्यमंत्री संसद में 11 बजे दारू पीकर आता था, आज वह सूबा चला रहा है। उनकी इस बात पर केंद्रीय गृहमंत्री और अन्य सदस्य हंसते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये हमारे सूबे के बदलाव वाले मुख्यमंत्री बन गए और उसके ऊपर दो सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं।

उन्होंने कहा, दस महीने (मान की सरकार के) में राज्य में शराब से ये हालात हो गए कि आज सड़कों पर लिखा होता है, कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। लेकिन यहां शराब के नशे में गाड़ी का क्या राज्य चला रहे हैं। उनके इस वक्तव्य पर सदन में उनके पीछे बैठे सदस्य भी मुस्कराने लगते हैं।

#WATCH | CM of our state (Punjab) used to sit in the House a few months ago. The person who used to come to the Parliament in an inebriated state is now running the state. Members who used to sit near him had complained to change their seats: SAD MP Harsimrat Kaur Badal in LS pic.twitter.com/tAyFRcpy7m